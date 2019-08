Figyelem! Már csupán néhány nap maradt hátra a pótfelvételiig

Idén a pótfelvételi eljárás a felsőoktatási intézményekbe augusztus 7-én zárul le.

Csupán néhány nap maradt hátra, hogy jelentkezzenek a hallgatók a pótfelvételire. A három székesfehérvári felsőoktatási intézmény is lehetőséget ad arra, hogy további tanulók jelentkezzenek hozzájuk.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara felvételt hirdet alap- és mesterképzésen egyaránt. Alapképzésen a következő szakokra tudnak jelentkezni a tanulni vágyók: gépészmérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, földmérő és földrendező mérnöki, valamint villamosmérnöki. A két utóbbit levelező szakon is meghirdetik. Nappali felsőoktatási szakot is hirdet a kar: mérnökinformatikát, azon belül is hálózati informatikát. Levelező képzésen pedig egy mesterképzést indítanak, mechatronikai mérnökit, melynél felvételi elbeszélgetést tartanak augusztus 21-én tíz órakor.

A Kodolányi János Egyetemen az alábbi szakokra lehet még jelentkezni: előadó-művészet, emberi erőforrások, közösségszervezés, turizmus-vendéglátás és szociális munka képzésekre. Az előadó-művészet szakra az alkalmassági vizsga időpontja augusztus 21. 10 óra. A Corvinus Székesfehérvári Campusán még szintén van lehetőség a jelentkezésre. Három szak közül választhatnak a pótfelvételiben részt vevő diákok: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, turizmus és vendéglátás.

Fontos, hogy azok pótfelvételizhetnek, akik nem jelentkeztek az idén semmilyen felsőoktatási intézménybe, vagy jelentkeztek, de a megjelölt intézmények egyikébe sem nyertek felvételt. A jelentkezést csak elektronikus úton lehet benyújtani a felvi.hu oldalon. A meghirdetett képzések közül egy helyet lehet megjelölni az eljárás során. Ha a választott szakra alkalmassági vagy gyakornoki vizsgát kell tenni, annak időpontjáról az egyetem honlapján lehet érdeklődni, mert az idő rövidsége miatt behívó levelet nem tudnak küldeni. A pótfelvételi ponthatárai várhatóan augusztus 26-án derülnek ki. A pótfelvételi lesz az utolsó olyan alkalom, amikor a diákoknak még nem kötelező rendelkezniük államilag elismert nyelvvizsgával. A jövő évtől ugyanis azt, akinek nincs legalább egy idegen nyelv ismeretéről dokumentuma, nem vehetik föl egyik hazai felsőoktatási intézménybe sem.