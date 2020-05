Fiatalos, ötletes és varázsos az idei Pünkösdi Virágálom felhozatala

A május és június közti átmeneti hétvégére esett idén a pünkösd, és a sok bizonytalanság után jóleső volt a tudat, hogy a Pünkösdi Virágálom hosszú hagyományát már nem szakítja félbe a járvány által keltett helyzet.

A jó idő is segített abban, hogy több százan korzózzanak, fagyizzanak a belvárosban, de rengetegen kifejezetten a virágokért indultak el. Szinte mindenkinél telefon és fényképezőgép volt szombaton délelőtt, és viháncoló kisgyermekeiket vagy épp komor kamaszaikat ültették a virágok közé, hogy megörökítsék őket. Nagy feltűnést keltett egy pár is, akik az esküvői fotóikat készíttették a virágok között, ennél jobb hátteret keresve sem találhattak volna!

Hét virágkötő készített virágkölteményeket, vannak köztük meghökkentően jópofa és egészen váratlan megoldások is, például szélforgók, tükrök, tündérházak és pörgő kolibridíszek is tarkítják a virágokat. Szavazni is lehet az általunk legszebbnek ítélt alkotásra még június elsején délután 15 óráig a Székesfehérvár alkalmazásban.