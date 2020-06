Fiatalos frissesség, lendület – Új időszámítás kezdődött Csákváron az új lelkész megérkezésével

Gere Gábor József és felesége, Geréné Kossa Izabella a Miskolctól nem messze fekvő Varbóról, a Pitypalatty-völgy utolsó falujából költözött a Vértes lábához 2016-ban. Varbón 11 évet szolgáltak református lelkészként, miután befejezték a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát. Amióta Csákváron Gábor átvette a gyülekezetet, új időszámítás kezdődött.

Gere Gábor József Putnokon született, míg neje újvidéki. Különböző helyekről, eltérő háttérrel indultak, és más utat jártak be, míg aztán Sárospatakon találkoztak, és összekötötték az életüket. Azóta közös a küldetésük.

Lelkészdinasztia

Egy református lelkész nagyapával, édesanyával és édesapával a felmenői között van-e az embernek más választása, mint folytatni az elődök hivatását? Úgy tűnik, csak akkor, ha Istennek is más tervei vannak vele. Gábor az érettségi után fizikusnak készült, fel is vették a Szegedi Egyetemre. Az ott töltött két év alatt azonban egyre inkább úgy érezte, nincs a helyén, érett benne az elhatározás, hogy teológiát hallgasson. Végül úgy döntött, jelentkezik a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. „Nem volt ennek semmilyen közvetlen kiváltó oka, nem kaptam égi jelet sem, de azt szoktam mondani, a Jóisten nem viccel, hosszú távon kimunkálja, hogy a terve megvalósuljon. Számomra az egész sárospataki tanulmányi időszak amúgy egy nagy gondviselés volt. Nyughatatlan ember vagyok, de minden alkalommal, amikor úgy éreztem, rosszul tűröm a teológia kötöttségeit, a Jóisten a segítségemre sietett. Így kerültem fél évre Nagyszebenbe, majd Kárpátalján is volt lehetőségem exmisszusként (olyan hallgató, aki a teológus-lelkész diplomához tartozó kreditek legalább hetvenöt százalékát már megszerezte, de még nincs diplomája, és az illetékes egyházkerület püspöke ideiglenes jelleggel kirendeli egyházi kisegítő szolgálatra – a szerző) egy fél évet eltölteni”, mesélte a csákvári lelkész.

Sorsszerű találkozás

Izabella családja a háború elől költözött Szegedre még a 90-es évek elején, így a fiatal lány már ott járt gimnáziumba. Ezután német szakon folytatta az egyetemen, de fél év múlva már tudta, inkább teológiát hallgatna. Így került Sárospatakra, ahol későbbi férje évfolyamtársa lett. „A mi családunkban lelkész nem volt, de nagyapám egyházmegyei gondnok, édesapám pedig presbiter volt, ennélfogva én is rendszeres templomba járó lettem. Szegeden egyébként egy gyülekezetbe jártunk Gáborral, de ott nem, csak később Sárospatakon találkoztunk. Ötödév után házasodtunk össze, és a hatodik évben esedékes segédlelkészi gyakorlatot már együtt csináltuk végig”, mesélte Iza.

A Gere házaspárt 2015 őszén kereste meg a csákvári gyülekezet a kérdéssel, elvállalnák-e a szolgálatot, amit végül a következő év áprilisában meg is kezdtek. A református egyház több intézménnyel is bír a kisvárosban, és régi múltra tekint vissza maga a gyülekezet is, amelynek – ha igazán őszinték akarunk lenni – tényleg jól jött az a fajta frissesség, fiatalos szemlélet és lendület, amely Gere Gábor Józsefet jellemzi. Ennek köszönhetően nem csak a gyülekezet éledt újjá, de az évek alatt felújításra került a parókia, a templom és a Kálvin-terem, amely részben a református óvoda tornatermeként, részben pedig a csákvári reformátusok közösségi tereként működik. Az óvoda felújítása is napirenden van. Ugyanakkor Gábor lett a reformátusok által működtetett idősek otthonának az igazgatója, míg Izabella az idősek lelki gondozója, így tehát világi feladataik is vannak az egyházi mellett. Mindenhol helytállni rengeteg odaadást, időt és energiát kíván tőlük: ha kell, sátrat építenek a parókia udvarán egy-egy rendezvény kedvéért, ha kell, szombaton csempét vernek le a falról, vagy lelki sebeket gyógyítanak. Ez bizony nem mindig egyszerű, főként, hogy gyermekük is van, de a hit és a szeretet mindig átsegíti őket a nehéz pillanatokon.

„Sokat változott a világ és benne az egyházak is, amelyek sok esetben csak tradícióként élnek a mai kor emberében: megszülettem, megkereszteltek, konfirmáltam, meg is esketett a pap, meghalok, eltemetnek.

Nem csupán ennyi

Az egyház ennél sokkal több. Nemcsak templomba járást jelent, hanem a jövőt, hiszen az Isten országa örök, benne van a közösséghez tartozás, illetve az is, hogy ennek a közösségnek aktív tagja az ember. Ehhez persze meg kell találni a közös hangot a gyülekezet tagjaival. Az angyaloknak nyelvén való szólás ma már nem működik, nem is értik. A nagyon is konzervatív alapokra valahogy modern felépítményt kellene tenni ahhoz, hogy a ma emberét az egyházak sikerrel szólítsák meg”, fogalmazta meg zárásként a csákvári lelkész.