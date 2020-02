Fiatalok a ráckeresztúri könyvtárban, a könyvtárakért

A könyvtár az utóbbi években egyre több látogatót vonz. Mintegy hatezer kötet várja az érdeklődőket, az állomány jelentős része gyermek- és ifjúsági irodalom.

A ráckeresztúri könyvtár aktív használói között főként nyugdíjasok és általános iskolások találhatók. Előbbiek leginkább a romantikus és történelmi regényekért rajonganak, de sokan keresik a krimiket is, főleg skandináv íróktól, Camilla Läckberg a legnagyobb kedvenc. Az iskolások közül inkább az alsósok használják rendszeresen a könyvtárat. Az iskolaépület és a könyvtár ugyanis csak egy ugrásra található egymástól, így a leckeírás előtt gyakran csapatostul érkeznek a gyerekek, s élvezettel böngészik az ismeretterjesztő könyveket, vagy mélyednek el egy-egy izgalmas történetben. Előfordul, hogy „csak” beszélgetni szeretnének: elmondják, mi volt az ebéd, mi történt velük a hétvégén, vagy épp ki rosszalkodott a suliban. A középiskolás korosztály képviselői akkor lépik át a kicsinyke épület küszöbét, amikor egy-egy kötelező olvasmányt keresnek, vagy ha iskolai közösségi szolgálatra jelentkeznek.

Hogy milyen munkát végezhetnek a fiatalok a könyvtárban? Számos hasznos tevékenységgel segíthetik a könyvtárosok dolgát. Szkennelhetnek régi újságokat, dokumentumokat, részt vehetnek a helyi lap, a Ráckeresztúri Hírmondó készítésében, kvízjátékokat állíthatnak össze, segédkezhetnek a könyvállomány rendben tartásában, a digitális helytörténeti gyűjtemény bővítésében. Aki szeret fotózni, a község jelenének megörökítésében vehet részt. Jó példa erre Paizs Ferenc fotósorozata, aki 2016-ban készítette el Prekop Ferenc 1986-os, Ráckeresztúr nevezetességeiről, utcáiról készült fényképeinek párját. A képekből Ráckeresztúr régen és ma címmel szabadtéri tárlat nyílt a 2017. tavaszi Internet Fiestán.

A kisebbek mindennapos vendégek a könyvtárban. Általában második osztályban kezdik, amikor már jól tudnak olvasni. Gyakran érdeklődnek, mikor lesz valamilyen nyereményjáték, vagy hogy tudnak-e valamiben segíteni. Olykor ők bonyolítják a kölcsönzést, persze némi segítséggel. Lelkesen teszik helyre a visszahozott könyveket, s előfordult már, hogy bár otthon nem fűlik a foguk a takarításhoz, a könyvtárban nagy örömmel söpörték össze a behordott sarat.

Néhány kislány egészen komolyan érdeklődik a könyvtári munka iránt. A negyedikes Megyeri Berni például otthon is gyakran játszik könyvtárosat. Barátnőivel, Speier Pankával és Koltai Nikivel reklámfilmet készítettek az olvasás és a könyvtár népszerűsítésére. Sikerükön felbuzdulva a szintén könyvmoly Sörös Mira és Mádai Kíra plakátot alkotott, melynek szövegét ők maguk fogalmazták meg: „Gyere a könyvtárba! Látogass el a ráckeresztúri könyvtárba! Itt találsz gyermek- és felnőtt könyveket, illetve ifjúsági regényeket is. De ne feledkezzünk meg az oktató és verseskötetekről meg persze a folyóiratokról sem. És ha még mindig nem győztünk meg, tudd, hogy itt pályázatokra is jelentkezhetsz, például: rajzra, szépirodalomra és kvízjátékokra. Higgyétek el, az olvasás remek időtöltés. Mikor még kicsik voltunk, a televíziót néztük, de amikor az első regényünket olvastuk, rájöttünk, mennyivel izgalmasabb egy könyv. Próbáljátok ki ti is! Visszatérve a könyvtárra: az ott dolgozók is nagyon kedvesek és segítőkészek. Ha nem találod, amit keresel, ők szívesen segítenek. Reméljük, felkeltettük az érdeklődésedet! Gyere el, olvass, és feltárul előtted a világ!” Kell ennél meggyőzőbb felhívás?

Az elmúlt években növekedett a könyvtári nyitvatartási idő, és emelkedett az aktív használók száma is. Egyre többen keresik fel a mindössze harmincöt négyzetméteren berendezett bibliotékát a 30–54 éves korosztály képviselői is, de persze még mindig a fiatalok a leglelkesebbek. Övék a jövő – tudják ezt a könyvtár dolgozói is, akik igyekeznek változatos programokkal, friss olvasnivalóval kiszolgálni az olvasók igényeit.