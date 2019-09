Fesztivál és művészet Rácalmáson

Németh Miklósné alpolgármester a levendulaszobán keresztül érkezett a rendezvényterembe, a kiállítások ünnepélyes megnyitójára, és mint hangsúlyozta, még mindig érzi magán a csodás levendulaillatot. Elkezdődött a Tökfesztivál.

A Tökfesztivál kezdésével szinte egy időben tartották a kiállítások megnyitóját a rácalmási Jankovich-kúriában péntek délután. Németh Miklósné alpolgármester tárlatnyitó gondolatait Pleidel János festőművész kiállításának ajánlójával kezdte. A kúria régi épületének minden helyiségét kiállítás tölti ki, színpompás és igényes látnivalót kínálva a vendégeknek.

Közben a színpadon a Violin kulcsi növendékei szórakoztatták a nagyérdeműt, elkezdődtek a gyermekprogramok, és a tökös ételekből, romantikus tökdekorációkból is gazdag volt a kínálat, sőt, ráérő időben töklámpást is faraghattak az ügyes kezűek. Schrick István polgármester is részt vett a kiállítások megnyitóján, és tett egy kört a „fesztválvárosban”: – Jó érzés végignézni a fesztiválon, annál is inkább, mert ezt nem profi szervezők teszik ilyen hangulatossá, hanem a városvédő egyesület tagjai és önkéntesek, középiskolás diákok. Több százan dolgoznak három napon át azért, hogy minden vendég jól érezze magát nálunk, kellemes emlékként idéződjön fel benne később a Tökfesztivál.