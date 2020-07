Festői falucska Csabdi: közel mindenhez, felújított iskolával, tornateremmel

Közhelyszámba megy, hogy e kis falu milyen szép, változatos tájjal és romantikával. Fekvésének és a fejlesztéseknek köszönhetően kényelmes is – megújult iskolával, kerékpárúttal, kúriabeli óvodával.

Huszárovics Antal polgármester 2002-től négyéves megszakítással a negyedik ciklusát tölti a község élén. A független polgármester huszonhét évi föld alatti bányász-szolgálat után vonult nyugdíjba – igaz, tanult is közben –, majd vállalt közéleti szerepet szülőfalujában. Magyarországon talán már nincs is bányász – szóltunk e valaha nagyra becsült szakmáról, amely az ismert okok miatt megszűnt. Huszárovics Antal azonban elmondta, hogy „vízbányászok” még dolgoznak a föld alatt, éppen Csabdi közelében, az Észak-Dunántúli Vízmű Rt. által működtetett két víznyelő helyen, azaz két aknán, Tatabánya területén. Mintegy harmincöt bányász teljesít föld alatti műszakot, szivattyúkkal nyerik ki a kiváló minőségű ivóvizet a mélységből.

Csabdin sincs üres telek, pedig keresnék; a lakosság lassan növekszik

A község csakugyan festői, dimbek-dombok tetején, alján kanyarognak a hosszabb-rövidebb utcák, lényegében zsákfalu, ám egyre népszerűbb a hozzá tartozó Vasztélypuszta is. A bányaművelés miatt építési tilalom volt e festői szépségű pusztán, de már ismét kétszázötven lakosa van, építkeznek. Csabdin sincs üres telek, keresnék pedig, mondja Huszárovics Antal, s kicsit visszakanyarodunk a lokálpatriótasághoz. Tősgyökeresként a temetőben 1886-os sírkövön is olvassa a Huszárovics nevet, érzelmi kötődése magától értetődő Csabdihoz, ahonnan egy időben elszivárogtak a fiatalok, de ez már a múlté. A beköltöző, ahogyan archaikusan mondják: a bebírók is hamar megszeretik a falut. Közel mindenhez, felújított iskolával, tornateremmel – az iskola egyébiránt betelt. Idén harmincegy elsős indul szeptemberben, a környékből, főleg Bicskéről is hozzák a gyerekeket a jó hírű, s immáron korszerű intézménybe. A lakosság lassan növekszik, az utóbbi öt esztendőben száz fővel emelkedett a lélekszám, 1285-en vannak.

A szintén felújított községházán beszélgetünk, s ha már a gyerekekről esik szó, átlépünk a szemben álló óvodába, ahol szintén telt ház van. Két csoportba ötvenöt kisgyerek jár, a koronavírus idején persze szüneteltek. Kihasználták a kényszerpihenőt, felújították és korszerűsítették a konyhát. Nem akármilyen épület ez a falu szívében, a Petőfi első szerelmeként számon tartott Csáfordi Tóth Róza háza volt! Az egykori kis kúriát igyekeztek stílusában megtartani, ez a szépsége. Itt az orvosi rendelő egyelőre, egészségügyi központot terveznek építeni, a községhez illő méretűt, oda költöztetnék a könyvtárat is, amely a polgármesteri hivatalban van. Lemegyünk a hangulatos pincébe, az 1850 körüli építésű kőfalazat üzenet a múltból, fent a tornácoszlopok – ékességei mindenféle háznak. A tetőn napelemek, az udvaron az új játékokra a Magyar Falu programban kaptak pénzt. S itt áll a turulmadaras első világháborús emlékmű – ez is felújítva, biztonságos környezetben. A szívbe átdobbanó történelem az óvodai mindennapokban.

Családias együttműködés

Nagy álom egy új művelődési ház, a látványtervek készen vannak, s az önkormányzat égisze alatt alakítanának ki szálláshelyeket a leendő épületben. Belügyminisztériumi pályázatból tizenötmillió forintot költenek a Széphegyi utca útjára, s a Magyar Falu programban a mészáros-hegyi szőlősor útfelújítására pályáznak. Az Etyek–Tarján között vezető kerékpárút áldásait a helyiek is élvezik, a gyalogos közlekedés fejlesztése érdekében további járdaépítéseket terveznek. Koronavírus-fertőzött nem volt Csabdin, fegyelmezetten betartotta a lakosság a rendelkezéseket. A Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület megszervezte a maszkvarrást és -ellátást, a postán, a boltban, a hivatalban is rendelkezésre álltak a védőeszközök. A konyhai dolgozók és a dadusok a közmunkásokkal közösen kitakarították a temetőt az állásidő alatt, a polgármester pedig beült a községi kisbusz volánja mögé, s hozta-vitte kórházba, orvoshoz a betegeket, ha kérték. Igaz, ezt a járvány előtt is megtette, mióta megnyerte a község a járművet, teszi hozzá Huszárovics Antal. Része a családias együttműködésnek ez is, külön szót sem érdemel, mondja a polgármester.