Fényes a harmadik, a rózsaszín gyertya is

A harmadik adventi hétvége mindkét napján készülődő családokkal volt tele a megyeszékhely belvárosa. Sőt, nem csak a belváros!

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Szombat délután a Püspöki Palota adventi udvarának színpadán – a martonvásári Szent László Katolikus Óvoda gyermekeinek szép előadása után – Spányi Antal megyés püspök gyújtotta meg a harmadik adventi gyertyát, amely az örömöt és a boldogságot szimbolizálja. Szombaton fejeződött be a vízivárosi adventi programsorozat. A régi Vízivárost alkotó körzetek öt éve ünnepelnek együtt. Cser-Palkovics András polgármester a helyszínen, a vízivárosi suliban arról beszélt, fontos, hogy ne csak a belvárosban legyenek adventi programok, s az is, hogy a gyerkőcök kapjanak megmutatkozási lehetőséget.

Az ő ünnepváró energiájuk is megsokszorozza a várakozás közösségi élményét. Berze János református lelkész ugyanitt kifejtette: az advent eljövetelt jelent. Arról beszélt, hogy Isten értünk küldte egyszülött fi át, s hogy az advent az elcsendesedés ideje, amikor is elkezdődik a számvetés ideje. Értékelhetjük önmagunkat is, hogy megtettünk-e minden tőlünk telhetőt a családunkért, vagy éppen a hivatásunk gyakorlása során.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vasárnap a ciszterci templomban előbb a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar adott ünnepi hangulatú koncertet Hámori János vezényletével, majd az esti mise után az Ars Musica Zenebarátok Egyesületének kórusai léptek föl Szabó Adrienn karvezetése mellett. Ugyancsak vasárnap a köszöntőket követően Brájer Éva és Bobory Zoltán közösen gyújtották meg az öröm gyertyáját a város adventi koszorúján, ezután Veres Mónika „Nika” karácsonyi műsora következett a színpadon. A Fehérvári advent programsorozata jövő vasárnapig tart, az utolsó gyertyagyújtás december 23-án 18.00 órakor kezdődik a Városház téri színpadon. Addig színpadi produkciókkal – hétköznap gyermekprogramokkal, hétvégén koncertekkel –, adventi naptárral, fényjátékokkal és ünnepi fény festéssel, illetve karácsonyi vásárral várják az érdeklődőket a belvárosban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS