Fény a láng marta alagút végén – Sok segítséget kap a pázmándi család

A múlt héten a lángok martalékává vált pázmándi háznál jártunk, ahol nemcsak egy épület lett a tűz áldozata, de majdnem egy család is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az egyedül otthon tartózkodó, őszi szüneten lévő gyerek az ablakon kimenekült. De van még egy nagy csoda: olyan összefogást mutattak fel a pázmándiak, amely egy hét alatt látható eredményeket hozott. Erre lenne most még szükség…

Tető nélkül dideregnek a házfal csonkjai Pázmándon, ahol egy négytagú család élte eddig életét. Sziládiné Deli Gabriella vár az udvaron, s meséli, hogyan égett le az otthonuk egy héttel ezelőtt. Körülöttünk láng marta bútorok, feketére olvadt téglafalak a tanúk, s csak a játékos kismacskák nem érzik kétségbeejtőnek a helyzetet. Önfeledten ugrándoznak a sáros közegben, ahonnan már két nagy konténernyi törmeléket, hulladékot szállítottak el a tragédia óta, de még legalább ennyi elvitelre vár.

– A tizenhárom éves kislány volt itthon, őszi szüneten, amikor hajnali fél hét tájban arra ébredt, hogy pattognak ki az ablakok és eszeveszettül ugatnak a kutyák. Ekkor vette észre a bajt egy futó is, látta, valami füst gomolyog a házfal mögül. A legkisebben kívül mindannyian házon kívül voltunk már, dolgozni – meséli a nő. Talán a napokban a teraszra kihozott hűtő vezetéke lehetett a ludas, zárlatot sejtenek a tragédia mögött.

– Be akartuk vinni a konyhába, de amíg helyet csináltunk volna neki, addig a fedett teraszra tettük – tudjuk meg. A lángok ugyanis itt csaptak fel, s forrósították át az ablaküvegeket, amelyek nem bírták sokáig a hőt, szétpattantak. A lángnyalábok meredeken kúsztak felfelé a tetőre és falták fel a szerkezetet a ház teljes terjedelmében. A kislány a hálószobájából már nem tudott kijutni a nappali és a kijárat felé, de szerencséje volt: a földszinti szoba ablakán kijutott a biztonságos szabadba.

A segítség gyorsan érkezett, a lángokat megfékezték a tűzoltók. Az alap, a házfalak egy része megmenekült, a födém, a tető, a burkolatok, a nyílászárók azonban odalettek. A család padlót fogott – átvitt értelemben, anyagilag, lelkileg és valójában is. Gabriellát a munkahelyén érte a hír, összeesett, vitték az intenzívre. A többiek is sokkot kaptak. Sem otthon, sem lakhatás nem volt már, az emlékek, az életük lett a tűz martalékává.

Ebbe a kilátástalanságba jött azonban egy olyan csodálatos összefogás, amelynek köszönhetően talán újra megjelenhetett a fény a nő szemében. Környékbeliek és helybéli vállalkozók, mesteremberek, „átlagos” lakosok, szomszédok, sosem ismert pázmándi falubeliek mozdultak meg, amikor Virányiné Reichenbach Mónika polgármester a segítségüket kérte. Sorban érkeztek a felajánlások: ki ötezer forintot, ki százezret utalt vagy küldött borítékban – mindenről pontos kimutatás készül, vezetik a listát, hogy tudják, kinek kell megköszönni a támogatást. Más pedig a munkájával járul hozzá az összefogáshoz, amely milliókat jelentene a családi költségvetésből – mert biztosítás a házon nem volt, ahogy tartalék sem a hasonló helyzetekre. Sem a statikus, sem a tervező nem fogadott el apanázst, de jelentkeztek ácsok, villanyszerelők, kőművesek, burkolók is, hogy elvégzik a munkát. S aki tudja, még az alapanyagot is megveszi hozzá. Volt, aki bútorokat, iparcikkeket ajánlott fel, háztartási eszközöket, gépeket, mindent, amire szükség lesz a házban, ha ismét lakhatóvá válik. Elképesztő méretű összefogás történt itt – mutat körbe a polgármester asszony is, elismerve, hogy jó látni, mennyire félre lehet tenni minden közéleti viszályt, ha igazi baj van.

– Elmondani nem tudom, mennyire hálás vagyok az embereknek – mondja Gabriella, látszik, hogy keresi a szavakat. Azt mondták neki, hogy karácsonyra elkészül a ház. Ehhez persze sok minden kell még, sokba kerülnek az alapanyagok, s az eddigi felajánlásokhoz is még nagyon jól jönne a tágabb térségből érkező segítség. A kisemberek eddig négymillió forintot adtak egy hét alatt. A felújítás azonban közel tízmillió forintos költséget jelentene, így hát, ha van még ereje az együttérzésnek és összefogásnak, akkor az az elkövetkezendő napokban nagyon jól jönne még – mondják az udvaron összegyűlt támogatók, rokonok. Ha ez sikerül, akkor a tragédia egy rossz álom lesz már csak karácsonyra.