Fennállásuk tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület

Már a klub neve is nosztalgikus hangulatot idéz: Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület. A szervezet tagjai fennállásuk tizenötödik évfordulóját ünnepelték!

Fiatalosak, tettre készek, jó ötleteik vannak, és nemcsak szívesen vesznek részt a közös munkákban, de sokszor éppen ők a kezdeményezői azoknak – jellemezte az egyesület tagjait, munkájukat Östör Annamária öreghegyi képviselő, aki az önkormányzat részéről segíti a klubtagok ténykedését.

Megannyi esemény mozgatórugói a tagok

Az eltelt tizenöt év felelevenítésében Sebestyén Lászlóné Panni klubvezető is segített, aki elmondta: a kezdetektől fogva éllovasai a székesfehérvári „rózsaszín” – mellrák elleni – sétának (lényegében ők indítványozták ennek létrejöttét Fejér megyeszékhelyén), segítettek már árvízkárosultaknak és a vörösiszap-kataszt­rófa el­szenvedőinek is, valamint gyakorta járnak a különféle, Magyarországon szervezett találkozókra, kirándulásokra. Rendszeres indulói a fehérvári lecsófesztiválnak; s látogatói többek között a Rákóczi úti idősotthonnak, ahol nemcsak elbeszélgetnek az ott lakókkal, de „csekély ajándékokkal”, gyümölccsel, saját készítésű süteménnyel is kedveskednek nekik.

A klubot 2005-ben alapították, ám a tagok rá három évre, 2008-ban aktivizálták magukat igazán, ekkor védették le törvényileg is a nevüket. Már a kezdő évben névnapoztak, születésnapoztak, vagyis közös(ségi) programokat szerveztek. Ez azóta is szokás náluk.

Jelenleg 38 tagot számlálnak, nagy részük meg is jelent a pénteki ünnepségen. Az eseményhez természetesen torta is dukált, melyet Nagyváriné Ilona készített el. A nap fényét oklevelek, diavetítés, vacsora és a nagy mosolyok emelték; a tagok pedig már most lefoglalták helyüket a legközelebbi 15 éves ünnepségre.