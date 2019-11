Felvétel, már nyelvvizsga nélkül: Fejérben is vannak, akik örülnek neki!

A kormány eltörölte az egyetemi felvételnél a nyelvvizsga-­kötelezettséget, ugyanakkor a diploma megszerzéséhez még mindig kötelező egy idegen nyelvből középfokú vizsgát tenni.

A minap a Kormányinfón elhangzott, hogy a 2014-ben hozott intézkedés, miszerint az egyetemi felvételihez kötelező legalább egy nyelvvizsgát teljesíteni, módosításra került. Jelen pillanatban csak a diplomához kötelező a dokumentum megszerzése, a felvételihez még nem muszáj meglennie. A tájékoztató során az is elhangzott, hogy a korábbi döntéssel egyetértett a HÖOK, azaz a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a roma szakkollégiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete, mára viszont kérték, hogy változtassanak a törvényen. A javaslattal a kormány egyetértett, és ezt azzal indokolta, hogy egy fiatalt se szeretnének kizárni az egyetemi tanulmányokból.

A 17 éves, abai Balla Dávid azt nyilatkozta lapunknak, hogy ő kifejezetten örül, mivel így a nyelvvizsgája pluszpontot fog érni a felvételinél. A korábbi döntés értelmében nem lett volna értelme, hogy a diákok pluszpontot kapjanak, ha megvan a dokumentumuk, hiszen annak megszerzése minden felvételiző számára kötelező volt. Azt is megtudtuk tőle, hogy bár elég intenzív képzést kap a gimnáziumban, elengedhetetlen volt, hogy gyorsabban fejlessze magát, ezért ő is magántanár segítségét vette igénybe, így ezek mellett idén el tudott már jutni arra a szintre, hogy megpróbálkozzon a nyelvvizsgával. Ám még nem tudja, hogy azt sikerült-e megszereznie.

A magyar fiatalok nyelvtudása az európai rangsorban sajnos nem áll túl előkelő helyen, a lemaradók között vagyunk feltüntetve, ezért a kormány hozott már korábban is olyan döntéseket, amelyek segítik a diákok nyelvtanulását még a középiskolában. Azonban még mindig kérdéses lehet, hogy mit csináljon az a fiatal, aki már egyetemre jár, de nyelvvizsgája még nincs. Tudomásunk szerint a legtöbb egyetem kínál nyelvtanulási lehetőséget. Vannak egyetemek, melyek ingyenesen meghirdetett kurzusokat indítanak, ugyanakkor van olyan intézmény, ahol ezekért az órákért fizetni kell, nagyjából tizenötezer forintot egy félévre. Így is jóval olcsóbb az egyetemen nyelvet tanulni, mint egy nyelviskolában, ahol ez az összeg akár a százezer forintot is meghaladhatja.

A nyelviskolák átlagosan heti két órát tartanak, és egy képzés száz órából áll. Itt is már egészen kis létszámú csoportok is indulnak, ami nyilván több pénzbe is kerül, ugyanakkor az egyetemi nyelvtanulásnál nagyon résen kell lenni, hiszen a kis létszámra meghirdetett órákra a létszám hamar betelik. Feltétlenül előnyösebb az, ha sikerül bekerülni az egyetemen tartott órákra, hiszen garantáltan kisebb a létszám, és olcsóbb, mint egy nyelvtanfolyam. Ezek mellett persze lehet járni magántanárhoz is, aki felkészíti a diákokat erre a vizsgára, de az ára ennek is elég borsos: van, aki 1500 Ft-ért tart egy órát, de vannak olyan tanárok, akiknél ez az összeg akár 3000 Ft is lehet. Mindenképpen javasolt – a jogszabály-módosítás ellenére is – már az egyetem előtt letenni a nyelvvizsgát, nemcsak az érte járó pluszpontok miatt, hanem azért is, mert a középiskola mellett a diákoknak több ideje jut a nyelvtanulásra, mint a felsőoktatási képzések mellett.