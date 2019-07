Felújítják az öltözőt Pázmándon

Hamarosan megújulhat a település sportpályájának öltözője, amelyre több mint 4 millió forintot nyert az önkormányzat egy pályázaton.

Mivel az öltöző valamikor a 60-as években épült és mára elég rossz állapotba került, ezért a tervek szerint teljes külső-belső megújuláson esik át. Szeretnék kicserélni a nyílászárókat és a csatornát, felújítani a vakolatot, megújítani a vizesblokkot, valamint teljes bádogozáson is átesne az épület. Az elnyert összeg bruttó 4,1 millió forint, amelyhez a pázmándi önkormányzat több mint 700 ezer forintot tesz hozzá önrészként. Úgy tűnik azonban, hogy a munkákra még a közel 5 millió forint sem lesz elegendő, ezért az önkormányzat augusztus 19-re Máté Péter jótékonysági emlékkoncertet szervez, amelyen az énekes eredeti zenekara, a Főnix játszik majd. A bevételt a sportöltöző felújítására fordítják. Ezenfelül a sportklub tagjai, szurkolói, helyi szakemberek is jelezték, hogy önkéntes munkájukkal támogatnák az ügyet.

Az önkormányzat szeretné, hogy a felújítást követően a sportpályát és az öltözőt ne csak a futballisták, hanem a lakosok, illetve olyan pázmándi sportolók is használhassák, akik nem a helyi sportklub színeiben, vagy szakosztályaiban versenyeznek. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester azt is elmondta, a tervek között szerepel magának a sportpályának a felújítása is, sőt a továbbiakban a karbantartását is átvenné az önkormányzat. Ha minden az elképzelések szerint alakul, az ősszel megújulhat az öltöző, amely elképzelhető, hogy a telep egykori építőjének, Majdán Károlynak a nevét veszi majd fel.