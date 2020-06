Felújítják a buszmegállót Perkátán

A Fehérvári utca Székesfehérvár felé induló buszmegállójánál lévő ingatlan tulajdonosváltáson és telekhatár-rendezésen esett át, s az új tulajdonossal az itt lévő buszmeg­álló állapotáról egyeztetést folytatott az önkormányzat.

Ennek köszönhetően megújul a fedett váró, melyet kedden már be is szállítottak az önkormányzat telephelyére. Amint elkészül, a szerkezetet vissza is helyezik majd. A buszmegállónál a felújítás alatt továbbra is megállnak a buszok – tudtuk meg a polgármester, Somogyi Balázs lakossági tájékoztatójából.

Vezető képünk illusztráció!