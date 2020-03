Felújítás: elindulhat végre a közbeszerzés Ráckeresztúron

A településen működő általános iskola felújításának és bővítésének tervéről már 2018 nyarán írtunk. A folyamat azóta sem haladt előre, hiá­ba a nyertes pályázat.

Mint korábban megírtuk, a faluban két épületben működik a Petőfi Sándor Általános Iskola. Ez nehézséget jelent a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt, bár a helyiek talán már hozzászoktak az épületek közti átjáráshoz. Az évről évre növekvő népességszám és a komfortosság miatt is előnyös lenne, ha mindenki egy épületben tanulhatna.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017 végén több mint 276 millió forintot nyert a ráckeresztúri iskola infrastrukturális fejlesztésére. A tervek úgy szólnak, hogy a pénzből a Hősök téri iskolaépületet alakítják át, bővítik, és szaktantermek, például informatikaterem, természettudományi szaktanterem és nyelvi labor is helyet kap a megújult épületben.

Azóta több mint két év telt el, ám a munkálatok még most sem kezdődtek el. Ennek kapcsán felkerestük a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatóját, akitől többek között azt kérdeztük, hogyan áll jelenleg a projekt, meddig tart majd a kivitelezés, mikor fejeződnek be a munkálatok, illetve arra is rákérdeztünk, vajon a több mint két éve elnyert összeg fedezi-e még a költségeket. Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna az alábbi választ adta: „Jelenleg a tervezői munka folyik, az építési engedély már a tankerület rendelkezésére áll. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan ebben a hónapban elindul. A bővítéssel 16 tantermes lesz az iskola, valamint új szaktantermek, közösségi terek is épülnek.”

A projekt jelenlegi állásáról a község képviselő-testülete február 27-re tervezett lakossági fórumot, ami végül betegség miatt elmaradt. Újabb időpont kitűzésére tudomásunk szerint még nem került sor.