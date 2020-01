Felsőoktatási nyílt nap a Corvinuson és a Kodolányi János Egyetemen

Gyakorlatorientált képzés, piacképes diploma, családias közösség: néhány valódi hívószó, amely elhangzott a pénteki „hallgatótoborzókon” Fehérváron.

A Corvinus egyetem duális képzési központjaként működő fehérvári campus nemrégiben átadott új, korszerű épületének előadóterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Mezőszentgyörgyi Dávid rektori megbízott köszöntötte a résztvevőket, kijelentve, megtiszteltetés az intézmény számára a város anyagi és erkölcsi támogatása. Hozzátette, amióta jelen vannak a megyeszékhelyen, annyian még sosem érdeklődtek rendezvényük iránt, mint a pénteki nyílt napon, s ettől azt várja, hogy sokakat viszontláthat majd hallgatóként is. Mészáros Attila alpolgármester is szólt a leendő hallgatókhoz és szüleikhez. „A legjobb helyen vagytok!”, szögezte le, és hozzátette: öröm és büszkeség, hogy immár negyedik éve van jelen a Corvinus Székesfehérváron, amely egyértelműen az ország egyik legjobb felsőoktatásai intézménye.

A nyílt napon három alapképzés (gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás), két mesterképzés (sportközgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan) és egy szakirányú továbbképzés mutatkozott be. A program a diákszervezetek beszámolóival, kollégiumi és campussétával folytatódott.

Megtelt a Kodolányi János Egyetem szenátusi nagyterme is érdeklődőkkel a péntek délelőtti nyílt nap alkalmával.

Kovács László oktatási rektorhelyettes a Fejér Megyei Hírlapnak elmondta: minden fehérvári szak iránt érdeklődtek a végzős gimnazisták, de a felnőttek is – hiszen az intézménynek vannak részidős képzései. Az előadóművész szak iránt érdeklődők számára kinyitották a stúdiókat, ahol Mits Gergő tanszékvezetővel is megismerkedhettek a jelentkezők. A szociális munka tanszékről és a művelődésszervező szakról sokan kértek tájékoztatást, de idén is hagyományosan népszerű a gazdálkodás-tudományi terület, az emberi erőforrások szakiránytól a turizmusig – derült ki a nyílt napon.