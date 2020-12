Félresiklott a buszok ügye – Nem a székesfehérvári cég adja bérbe őket

Egy éven át kívánt a budapesti közlekedési vállalat hat buszt bérelni, ám sajnos nem a szintén pályázó, érvényes dokumentációt leadó, évtizedek óta buszokkal is foglalkozó fehérvári vállalat nyerte a tendert, hanem egy nemrég alapított cég, amelynek állítólag még nem profilja a buszok bérbeadása. Az ügyről tévéműsor is készült, amiben buszok vonulnak egymás után, de mint kiderült, ezek a buszok nem azok a buszok.

Egy országos televízió Informátor című műsora és a Fejér Megyei Hírlap is foglalkozott az üggyel, mely a buszok bérletét, illetve azok beszerzési helyét kutatta. A május végi határidővel kiírt pályázaton a székesfehérvári Truck-Trailer & Parts Kft. a második helyen végzett. Hogy ne kerülhessenek fals információk a hírlap hasábjaira, magát a cég ügyvezetőjét, Kósa Józsefet kértük meg, hogy segítségével tisztába tehessük az esetlegesen félresiklott dolgokat, ami nem használ sem a cégének, sem az egész, buszbérléssel kapcsolatos helyzetnek.

Kék buszok Fehérváron, de nem azok a bizonyos gépek

Kósa elmondta: – Az Informátor című tévéműsorban megjelenő hírekkel kapcsolatban először is szeretnénk néhány ténybeli tévedést helyretenni. Egyszerűen nem felel meg a valóságnak, miszerint: „Az Informátor megtalálta a vesztes pályázó telephelyén, Székesfehérváron, azokat a buszokat, amelyekkel az első helyezett is nyert.” – Telephelyünkön, a távolból készített videón, illetve fényképen bemutatott busz, azon kívül, hogy kék, semmilyen összefüggésbe nem hozható a BKV pályázatán nyertes céggel, már csak azért sem, mert a szóban forgó busztenderen csuklós buszok bérletére kértek ajánlatot. A kiírás szabályait, illetve elvárásait követve cégünk MAN típusú csuklós buszokra adott ajánlatot. Ezzel szemben a videófelvételeken, így hát a Hírlapban szereplő fotón is egy Mercedes típusú szóló, tehát nem csuklós busz látható, amiről bárki maga is meggyőződhet. – mondta az ügyvezető.

Felvetődött a tender első és második helyezettje közötti kapcsolat lehetősége is, ám az ügyvezető határozottan kijelentette: – Hangsúlyozzuk, hogy nem volt és nincs semmilyen üzleti vagy gazdasági kapcsolat cégünk, valamint a BKV pályázatán nyertes CR Facilities nevű cég között, illetve kapcsolt vállalkozásaival, hiszen, mint ahogy az már kiderülhetett, konkurens, vagyis ellenérdekelt cégről van szó.

Hogy mi volt az ok, hogy nem a fehérvári céget választotta a közlekedési vállalat, azt nem tudja maga Kósa sem, aki úgy nyilatkozott: – Társaságunknak valóban évtizedes tapasztalata van tehergépjárművek és buszok üzemeltetése, bérbeadása, szervízelése, bontása és alkatrészekkel való ellátása területén. Ezért is indultunk ezen a bizonyos BKV buszbérletre irányuló pályázaton. melyet tudomásul kell vennünk, hogy nem nyertünk el.

Hogy milyen buszokat és honnan szerez be a fővárosi közlekedési vállalat, az hamarosan kiderül, de sajnos ez már nem érinti a Fejér megye határain belül működő cégeket.