Felrajzolták magukat a paszulyfa ágára az újvárosi fiatalok

Pályázati felhívást tett közzé az év elején 1–8. osztályos tanulók részére a CsupaCsoda Birodalom Népmesepont Rajzverseny a Paszuly fára – Babszem Jankó levelei címmel. Már túl vannak az eredményhirdetésen.

A Munkásművelődési Központban működő Népmesepont első rajzpályázatán illusztrációkat vártak A Kiskondás és Ribike című népmeséhez. Összesen száztizenhárom beérkezett pályaműből kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Minden jelentkező emléklapot kapott, valamint kiosztották a gyémánt, arany, ezüst és bronz paszulydíjakat is. A pályamunkák már az első emeleti folyosót ékesítik. Kivéve persze a kilenc díjazottét, az ő munkáik hová is kerülhettek volna máshová, mint egyenesen a paszulyfára? Merthogy olyan sok remek rajz érkezett be, hogy három helyett a kilenc legjobbat választották ki.

A díjátadót megelőzően ennek ellenére a népmesepontban mégis csak nyolc gyermek és szülei várakoztak, hogy Kováts Rózsa, az

MMK igazgatója, a Népmesepont szakmai vezetője átadja nekik a megérdemelt díjakat. Ugyanis az egyik nyertes pályázó Vásárosnaményben lakik, neki már korábban elvitték az oklevelet és az ajándékcsomagot.

A legnagyobb meglepetést a zsűrinek a legkisebb pályázó munkája okozta, aki egyben meg is nyerte a pályázatot. Baráth Bettina gyémánt paszulydíjat vihetett haza remek rajzának köszönhetően. Szabó Virág, Szücs Rikárdó arany paszulydíjat, Csikós Boglárka, Hasanic Dávid ezüst paszuly- díjat, Tálos Panna, Marsiske Csanád Zalán bronz paszuly- díjat vehetett át. Poszpischil Luca pedig különdíjban részesült különleges kollázsáért.

Kováts Rózsa igazgató elmondta, ősszel újabb rajzversenyt hirdetnek, valamint egy meseíró pályázat is várható.