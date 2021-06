Felfrissülést hoztak a fehérvári Erzsébet-táborba

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Az Erzsébet-tábor Magyarország legnagyobb jelentőségű gyermektáboroztatási programja. A fehérvári Vasvári Pál Általános Iskola idén két turnusban összesen 72 gyermek felügyeletére vállalkozott. A táborról Laczkó Gábor, az intézmény vezetője nyilatkozott.

Minden turnus első programja egy egészségvédelmi film megtekintése a kézfertőtlenítés, a maszk használatának fontosságáról. A járványügyi intézkedéseket a táborozóknak is be kell tartaniuk, az intézmény folyosóin továbbra is kötelező a maszk viselése.

A tábor egyik fő célja az egészséges életmódra nevelés. Az iskolai védőnő hetente játékos foglalkozásokkal készül. A testi-lelki egészség mellett a környezetünk védelme is középpontban áll a foglalkozások során. A gyerekek otthonról kiürült PET-palackokkal, dobozokkal érkeztek, ezekből a tanítók segítségével mókás alkotások készültek, illetve minden héten több alkalommal rendeznek kézműves-foglalkozásokat is. A hűvös sportcsarnoknak hála, a hirtelen jött kánikulában is adott a lehetőség sorversenyek és ügyességi játékok megrendezésére.

A táborozók a héten a Tordasi Élményfaluban megtapasztalhatták, milyen az igazi vadnyugat, jövő héten pedig a Veszprémi Állatkertben ismerkednek majd meg a különféle állatfajokkal.

A forróságban a Székesfehérvári Tűzoltó-egyesület hozta meg a táborozók számára a felüdülést. Már a tűzoltóautó megjelenését nagy izgalom követte, a gyerekek fürdőruhát húztak és felszabadultan szaladgáltak a hűsítő vízsugár alatt.