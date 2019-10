Félelmetes utolsó nap az őszi szünet előtt

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon számos iskolában történtek félelmetes események... Így volt ez a Comeniusban is, ahol megelevenedett a Addams family és a Frankenstein világa.

Október 31-e Halloween, vagyis „All Hallows’ Eve”, a kelta kultúrkörből a keresztény ünnepkörbe átkerült nap, amely épp úgy a halottainkra való emlékezéshez kötődik, mint a halottak napja és a mindenszentek. A fehérvári Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskolában a brit és amerikai tradíciókat is megismertetik a gyerekekkel, ezért tartják minden esztendőben számon a Halloween-t is. A diákok félelmetes maszkokban, öltözékekben érkeznek ilyenkor az iskolába. Már csak azért is tehetik ezt meg, mert az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon akár még tanítás közben is ülhetnek Frankentseinként vagy az Addams falmily valamelyik ijesztő figurájaként a padban. Izgalmas, különleges programokkal készülnek ilyenkor a gyerekeknek, akik mindeközben valamennyi, az ünnepkörhöz kapcsolódó történelmi hátteret is megismerhetik – játékos formában.