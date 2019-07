Felcsíki táncok hete zajlik a mezőszentgyörgyi táborban

Hagyományőrző tábor zajlik általános iskolás gyerkőcök örömére a helyi művelődési házban. Szerdán hangszerekkel ismerkedtek, táncokat tanultak.

Ádámné Németh Zsuzsanna pedagógus elmondta, az egy hétig tartó napközis tábor ingyenes a diákok számára. pályázati forrásból finanszírozzák. A most futó már a második az idei négy nyári táborból.

– Ez egy hagyományőrző tábor. Igyekszünk a gyerekekkel csupa olyan érdekes, izgalmas dolgot, tudást, értéket megismertetni, ami kapcsolódik a hagyományainkhoz. Éneklünk, csujogatunk, táncolunk, kézműveskedünk, minden, ami ebbe belefér – ecsetelte Zsuzsa. – Két kirándulásunk is van a héten, csütörtökön a Szentendrei Skanzenbe megyünk velük, kedden Székesfehérváron voltunk, a Rác utcában, egy kis csónakázással megtoldva – folytatta.

– Hétfőn népdalokat tanultunk, népdalokra táncoltunk. Az idén egyébként a felcsíki táncokat „vesszük”, tavaly szatmáriztunk, tavaly­előtt mezőföldeztünk – nézett vissza a tanárnő. – Az ilyen jellegű táborok, foglalkozások már évek óta, szinte hagyományosan zajlanak nálunk. Szükség is van rá, hiszen nyáron a gyerekeknek nehezebb elfoglaltságot találni, mint iskolaidőben – tette hozzá.

Szerdán a Kákics együttes volt a tábor vendége. Nemcsak muzsikáltak Horváth Árpádék, de hangszereiket is bemutatták, meséltek tulajdonságaikról. Pénteken ez enyingi illetőségű fazekas, Kató Balázs néz be a táborozókhoz.

A szintén táborfelelős Márkus Lajosnétől tudjuk, hogy az augusztusi táborokra még mindig lehet jelentkezni. Akkor dráma- és sporttábort is tartanak.