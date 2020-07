Felavatták a kiserdei hidakat Iszkaszentgyörgyön

Közel száz embernek köszönte meg a veszélyhelyzet alatti munkáját Gáll Attila polgármester, Törő Gábor, a terület országgyűlési képviselője és Dancs Norbert, a járási hivatal vezetője. Vacsora után a résztvevők átvonultak a kiserdei hidakhoz, amelyeket hivatalosan is felavattak.

A többség „csak” a rendes munkáját végezte a tavaszi hónapok alatt, voltak azonban, akiknek jelentősen megnövekedtek a feladataik a veszélyhelyzet idején, és akadt számos önkéntes is. Gáll Attila nekik mondott köszönetet egy-egy emléklap átadásával és egy jó hangulatú közös vacsorával.

A polgármester megidézett néhány képet is a járványhelyzet idejéből. Elmondta például, hogy a helyi gyógyszertárban rendre megjelentek a közeli Székesfehérvárról is, mert itt nem kellett hosszú sorokban várakozni, amikor az első hetekben megrohamozták a patikákat az emberek, és felvásároltak szinte minden, a védekezéshez szükséges gyógyszert, vitamint, fertőtlenítőt és különböző eszközöket. De hasonló volt a tapasztalat a helyi boltokban is, ahol még akkor is lehetett élesztőt kapni, amikor a városban már az összes polc üresen tátongott.

Vacsora után kisbuszok szállították át a résztvevőket a kiserdei hidakhoz, amelyeket a tavasz folyamán újítottak fel. A régiek sajnos idő előtt tönkrementek. Az új hidak szebbek és remélhetőleg időtállóbbak is – mondta Gáll az avatáson.

A kiserdei rész a két fahíddal, a Sybill néniről – az iszkaszentgyörgyi kastélyt a 20. század elején kibővítő Pappenheim Szigfrid unokájáról – elnevezett pavilonnal és az ezeket összekötő, levendulákkal szegélyezett sétánnyal Iszkaszentgyörgy talán egyik legszebb közterülete.