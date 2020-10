Felajánlásokból vásároltak fontos orvosi eszközöket Kincsesbányán

A jótékonysági bál elmaradt, a cél mégis megvalósult a településen.

Az év első hónapjaiban a be nem töltött orvosi praxisok miatt Kincsesbányának nem állt módjában részt venni az eszközfejlesztési pályázatokon, holott több orvosi készülék is túljutott már elvárható élettartamán: erről számolt be Murányi Marianna polgármester.

– Ezt a hiányosságot ismerte fel néhány jó szándékú helyi lakos, akik Böjti Zsuzsanna és Varga Imre kezdeményezésére úgy döntöttek, lakossági együttműködéssel, jótékonysági akció keretében próbálják beszerezni ezeket a fontos eszközöket – folytatta a településvezető. – Merésznek tűnt a gondolat, hiszen hasonló céllal, ilyen nagyságrendben még nem volt program Kincsesbányán.

Adománygyűjtéssel összekapcsolt jótékonysági bál szervezésébe fogtak az Egészségház javára. Az önkormányzattal egyeztetve szeptember második felére hirdették meg a rendezvényt, majd hozzáfogtak a vendégek toborzásához.

– A jelentkező lakosok, cégek, vállalkozók a lehetőségeikhez mérten mindannyian különböző összegekkel támogatták a nemes célt, ám amikor már „célegyenesbe” fordult a szervezés, közbeszólt a koronavírus – tette hozzá Murányi Marianna. – A bált, mint nagyobb létszámú, zárthelyi programot bizonytalan időre el kellett halasztani, ám kiderült, hogy az adományozóknak ez sem szegte kedvüket és folyamatosan érkeztek a felajánlások. Végül a kitűzött napra oly szép, kerek összeg gyűlt össze, hogy abból sikerült megvásárolni egy kiváló, hordozható EKG-gépet a szükséges tartozékokkal együtt, sőt, további orvosi eszközök beszerzésére is futja a felajánlásokból.

A készüléket az Egészségház nevében Kosztelny László,a község új háziorvosa a napokban vette át a szervezőktől, akiknek az átadón köszönetet mondott Murányi Marianna polgármester asszony is. Zsuzsanna és Imre, a két ötletgazda úgy határozott, a járványhelyzet enyhülésével a bált is megrendezik majd, és ott együtt ünnepelheti meg minden adakozó a sikeres akciót.