Fél évszázadnak állít emléktáblát a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet

Nagy ünnepre készül a Tóvárosi lakónegyed jövő héten szerdán, ugyanis az 50. születésnapját ünnepli a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az 50. jubileumát ünneplő lakónegyed egy város a városban, ahol jelenleg négyezren élnek azokban az épületekben, melyek 1969-től 1974-ig épültek. Ezt ünnepli meg most Fehérvár. A tervek szerint ez alkalomból egy emléktáblát is avatnak, és ezt követően megnyitják a városrészről szóló kiállítást, melyen nyomon követhetik majd az érdeklődők a városrész épülését és fejlődését. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Mészáros Attila alpolgármester, a Tóváros önkormányzati képviselője és Szabó Ernő, a szövetkezet elnöke számolt be a részletekről.

Mészáros örömmel jelentette be, hogy nagy ünneplésre készülnek. Nem minden épület tagja a lakásfenntartó szövetkezetnek, de a következő években szeretnének a teljes lakótelep számára több olyan programot szervezni, mely a jubileumhoz kapcsolódik.

Szabó Ernő vezető elmondta, hogy a szövetkezet igazgatósága Tóvárosi Emlékévnek nyilvánította a 2019. szeptember 1-jétől 2020. május 31-ig tartó időszakot. Hozzátette, hogy jövő szerdán 17 órakor avatják az emléktáblát a Toronysor 3. előtt, ezt követően kezdődik az ünnepség és nyílik meg a kiállítás az általános iskolában.