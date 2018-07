Feketehegyen folytatónak a könnyed nyári esték

A Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központban folytatódnak a könnyed nyári esték.

Bár a nyári színház véget ért, a programsorozat augusztusban is folytatódik.

Az erről tartott sajtótájékoztatón Szigli István, a terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy kifejezetten sikeres szezont tudhatnak maguk mögött, hiszen négy estén át tartó, teltházas előadásokon vannak túl.

Rövid szünet után folytatódnak a programok: három zenés műsorral várják a közönséget július végén és

augusztus elején, a szabadtéri színpadon.

A kultúrudvarban játszik majd Horváth Elemér, Horváth Péter és Buch Tibor. Először az Eszencia, avagy a zene öt árnyalata kerül színpadra, melyben megismerkedhetnek az érdeklődők a komoly- és filmzene, operett, musical mellett a magyar nótákkal is. Látható lesz majd a Bor, Mámor, Szerelem is.

A méltán népszerű műsorok sorát egy teljesen újjal zárják, a Nyáresti Orfeummal, melyben színpadra lépnek a Step and Style stúdió táncosai és az Arconic férfikórus.