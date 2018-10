Fejlesztési határozatok

A Pannónia szíve program és a Velencei-tó térségének területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Tessely Zoltánt. Az erről szóló utasítás a Hivatalos Értesítő szerdai számában jelent meg.

A miniszterelnöki biztos tevékenysége keretében a térséghez tartozó megyei fejlesztési biztossal, a megyei önkormányzat képviselőivel és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanáccsal együttműködve hangolja össze a térséget érintő projektek előkészítését, végrehajtását. Mások mellett a Vörösmarty Mihály-emlékkiállítás megvalósítását is figyelemmel kíséri.

A Magyar Közlönyben olvasható kormányhatározatból kiderül, hogy a Pannónia szíve program keretében Martonvásár területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásához a város önkormányzatának fejlesztéseire 400 millió forint átcsoportosításáról döntöttek. A Beethoven-emlékévhez kapcsolódó fejlesztésekre, valamint az „Agro ver zum” látogatóközpont befejezésére 200 millió forintos forrást biztosítanak, feltéve, hogy az MTA és Martonvásár önkormányzata megállapodik a Brunszvik-sétány területének használatáról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Pannónia szíve program keretében Válon a műemléki védettség alatt álló Ürményi-kastély és parkjának szakszerű, a „korábbi birtoktestet is figyelembe vevő”, a kastélypark eredeti állapotának minél teljesebb mértékű helyreállítására és felújítására irányuló fejlesztésekhez ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről is döntött a kormány. Ezzel összefüggésben egy ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése és sportcélú beruházásokhoz szükséges ingatlanok megvásárlása, közművesítése és útfejlesztés érdekében 95,5 millió forint átcsoportosításáról is határoztak.