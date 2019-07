Nem marad ki egy terület sem a sorból Csókakőn

Ez a település a legtöbb ember számára egy darabka történelmet jelent, hiszen itt található a megye egyetlen fennmaradt kővára. A valóság az, hogy nemcsak kirándulók és grillezők paradicsoma a vár alatti terület, hanem majd másfél ezer dolgos és szorgos polgár otthona is.

– Az új képviselő-testület 2014-ben több stratégiai irányt határozott meg, s adott felhatalmazást arra, hogy Csókakőt tovább fejlesszük. Azóta már elmondható, hogy Fejér megye egyik idegenforgalmi központja lett településünk, emiatt a fejlesztéseink során uniós, hazai, állami, valamint önkormányzati forrásokra is támaszkodhatunk. A megye egyetlen helyreállítható vára van itt, így annak építése és a társult infrastruktúra továbbfejlesztése fontos feladat, aminek elvégzésében számíthatunk kormányzati és uniós segítségre is – mondta el Fűrész György polgármester.

A vár mellett több állami fenntartású közintézmény is működik a községben, így erről az oldalról is tudnak partnereket találni a község fejlesztéséhez, szolgáltatásai bővítéséhez. A vár történelmi hangulata, az ország első Mária-kegyhelye, a bodajki Segítő Szűz Mária-templom és zarándokhely közelsége történelmi, egyháztörténeti figyelem középpontjába helyezi a települést. Az itt áthaladó országos kéktúra útvonal és a nemzetközi Mária-zarándokútvonal, a történelmi Móri Borvidékhez való tartozás, folyamatos fenntartási, fejlesztési feladatokat ró a falura.

A kialakult műemléki, vallási és borturizmus mellett a civil kezdeményezéseknek köszönhetően a vár tövében országos, Kárpát-medencei és helyi érdekeltségű nemzeti emlékhelyek, emlékművek kialakítására is sor került az elmúlt időszakban. A fejlesztések során a helyi civil szervezetekre is számíthat a képviselő-testület. Ezen egyesületeknek igyekeznek közösségfejlesztési pályázatokat, programokat, fejlesztési forrásokat is biztosítani.

Csókakő történelmi múltjához méltó módon kiterjedt külkapcsolatokat tart fenn. A legfontosabb célkitűzés a történelmi Magyarország határain, azaz a Kárpátok koszorúján belüli kapcsolatok fejlesztése, fenntartása, élővé tétele, de fontosnak tartják az EU-n belüli kapcsolatokat is, mint például a lengyel és az épp nemrég megünnepelt, 20 éves luxemburgi barátság fenntartását és megélését.

Az ötéves ciklusban több beruházást is végrehajtottak, szebbé, jobbá, élhetőbbé téve a falut, és most is van több is folyamatban. A folyamatos keresés miatt lesz több, a következő időszakra áthúzódó, 2020-ban befejeződő beruházás is.

A 2015-ös év nagy feladata hivatásforgalmú kerékpárút építése és a községi könyvtár fejlesztése volt. Ezekre nem kevesebb, mint 138, illetve közel 3 millió forintot fordítottak.

Eseménydús volt a 2016-os esztendő is, hiszen járdákat, kül- és belterületi utakat újítottak föl, illetve alkottak újra. A községgazdálkodás munkatársai számára is ebben az évben tudták bővíteni a gépparkot, több mint 10 millió forint értékben. Az óvoda és iskola épületének felújítása is jelentős összegeket emésztett fel, de az adott év legnagyobb beruházása a 18 milliós régészeti feltárás volt a várban, melyre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő biztosította a forrást.

Csókakőn sok, rendkívül meredek utca fut le a hegyről, melyek egyben vízelvezető felületek is. A folyamatos karbantartásuk jelentős összegeket emészt fel, amit más, sík vidéki települések a fejlődésükre költenek. Az erre fordított önkormányzati összeg csak 2017-ben 10 millió forint volt. Mégsem ez volt a legnagyobb kiadás, ugyanis megkezdődhetett az alsó vár felújításának I. üteme, ennek keretében a védtető kialakítása 15 millióból. De abban az évben sok egyéb mellett vettek ágyút a várba, szennyvízszivattyút az idősek otthonába és rendezvénysátrat, hogy ne ázzanak a falunap vagy éppen a várjátékok nézői, szereplői.

A tavalyi év kifejezetten az építkezésről szólt. Megújult az óvoda, az orvosi rendelő tetőszerkezete és héjazata. Több mint 16 millióból megszűnt a rendkívül meredek Vár utca padkáján letöredező aszfaltdarabok miatti probléma. Kiszélesedett az egyik, meglehetősen beláthatatlan kanyar is, a Kemencés háznál.

Félmilliárd forint épült be a falu közintézményeibe, útjaiba és természetesen a várfalakba, ám a választási ciklus végével párhuzamosan nem áll meg az élet, mondta a falu első embere. Fűrész Györgytől megtudtuk, hogy energetikai beruházás van folyamatban az orvosi rendelő, illetve az önkormányzat épületével kapcsolatban. A vezető szerint a közvetlenül előttünk álló időszak leginkább fajsúlyos beruházása a 285 milliós fellegvár-rekonstrukció lesz.

A szoborállítási kedv kifejezetten jelentős a településen, ritka az az év, amikor nem állítanak egy új emlékművet. Emellett rendszeresen fordítanak időt, pénzt és energiát a már meglevők karbantartására. A polgármester gyors felsorolása is bizonyítja, hogy átlagosan minimum évente egyszer van elmozdulás emlékművek területén:

– A Vértesalja Gyermekei által kezdeményezett közadakozásból 2015. június 4-én avattuk fel az első közterületi Magyar Királyi Csendőrség Emlékművet, a Nagy-Magyarország téren. Majd elődeinkről emlékeztünk meg, így készült el az Ősök szobra, a Barkócaberkenye Néptánccsoport kezdeményezésének köszönhetően. Ezt 2016. november 11-én állítottuk fel a művelődési ház előtti téren. Az I. világháborús katonáink előtt megemlékezve, a Vértesalja Gyermekei közreműködésével felújítottuk a háborús emlékművet, katonai jelvényekkel és turulmadárral bővítve az obeliszket. Új formájában 2018. április 20. óta látható. A Kárpátok Őre Emlékművet Visegrádi József kezdeményezésére, szintén közadakozásból valósítottuk meg, amit július 19-én, vagyis a múlt pénteken adtunk át a Nagy-Magyarország téren.