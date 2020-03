Fejérvíz Zrt: az ivóvízben nincs mihez kötődnie a vírusnak

A ve­zetékes ivóvíz fogyasztása a koronavírus-járvány idején is biztonságos, sőt a higiéniai feltételek biztosítása el sem képzelhető csapvíz nélkül. Gondoljunk csak a kézmosás fontosságára, a fertőtlenítőszeres felmosásra.

Járványidőszakban is biztonsággal fogyasztható a csapvíz, ugyanis a koronavírus inaktiválódik az ivóvíz-fertőtlenítési folyamat során – szögezte le a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. azt a pletykát megelőzve, amely a vírus és a csapvíz közötti összefüggéseket kezdte tárgyalni. A DRV Zrt. közleménye szerint a felhasználókhoz eljuttatott ivóvíz minőségét folyamatosan kontrollálják, s elmondható, hogy a csapvíz a leggyakrabban ellenőrzött élelmiszer ma Magyarországon.

A Fejér Megyei Hírlap meg­kereste a Fejérvíz Zrt.-t is, mely­nek munkatársa, Zsebők Lajos megerősítette:

– A vírusok élő szervezetekhez kapcsolódó paraziták, de az ivóvízben eleve nincs mihez kötődniük, mert abban nem lehetnek élő szervezetek, amit a víz fertőtlenítése (klórozása) is szavatol. Emiatt nem is kerülhetnek vírusok a csapvízbe. Technikai oldalról közelítve is kizárható a vírus ivóvízbe kerülése, mert az ivóvizet földfelszín alatti vízadó rétegekből vagy nagy mélységű karsztkutakból nyerjük, és teljesen zárt rendszeren keresztül jut el a csapokig. Az ivóvíz fertőtlenítését hipoklorittal vagy klórgázzal végezzük, még azelőtt, hogy a vezetékrendszerbe juttatnánk a vizet. Ez azt jelenti, hogy a rendszer valamennyi pontján meg kell hogy jelenjen a fertőtlenítőszer. Az adagolt klór nem lehet sem több, sem kevesebb az egészségügyi hatóság által szigorúan előírt, amúgy minimális mennyiségnél – hangsúlyozta a Fejérvíz munkatársa.

Zsebők Lajost a szennyvízről is kérdeztük:

– A szennyvíz a háztartásokból szintén zárt csővezetéken keresztül jut el a szennyvíztelepre, s noha belekerülhet koronavírus, így egyes szakértők szerint felvetődhet a kockázat kérdése, de csak a szennyvíztelepen dolgozókra nézve. Ám a járvány jelenlegi szakaszában ez sem vetődik fel, mert Kínában igen, de Európában sehol sem tudták azonosítani a koronavírus emésztőrendszerhez kötődő vál­tozatát. A nálunk lévő vírus csak a légzőhámhoz kötődik, és a távozó váladékon keresztül fertőz. Így a „mi” szenny­vizünk sem közvetítője a fertőzésnek – közölte a szakember.