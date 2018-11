Tisztújítást tartott a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara (FMÜK) legutóbbi közgyűlése után – ahol megválasztották a vezető tisztségviselőket – megkerestük a régi-új elnököt.

Az elnöki pozícióra Mikó Pétert választották újra, az elnökhelyettesek Neukum Flórián, Volein István lettek, a kamara titkára pedig ismét Szabó Kálmán. Jakab György fegyelmi főmegbízott, Bodnár Zoltán fegyelmi megbízott maradt. A fentieken túlmenően a közgyűlés megválasztotta az elnökség tagjait, továbbá a szakmai bizottságok elnökeit és tagjait. A kamarai jogtanácsosok esetében december 14-én kerül majd sor tisztségviselő-választásra.

A lehető leggyorsabban eleget tettek a kívánalomnak

Az FMÜK utóbbi esztendejét összefoglalva az elnöki tisztségében megerősített Mikó Péter lapunknak elmondta: az új polgári eljárásjogi törvény már január 1-jétől bevezette azt, hogy polgári ügyben képviseletet csak olyan jogtanácsos láthat el, aki a kamarának bejegyzett kamarai jogtanácsosként tagja. Így a megyei kamara már múlt év végével hozzálátott a jogtanácsosok és az alkalmazottként dolgozó ügyvédek kamarai inkorporálásához, befogadásához, amely folyamat sikeresen le is zárult. Ennek következtében a megyében ügyvédként praktizáló mintegy 250 főnyi kamarai tagság tovább bővült a megyében tevékenykedő 61 kamarai jogtanácsossal és 9 fő alkalmazott ügyvéddel. Ezzel a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara a lehető leggyorsabban eleget tett annak a kívánalomnak, hogy polgári ügyekben, a megyei jogtanácsosok és alkalmazott ügyvédek mindegyike elláthasson képviseletet. A kamarai taggá vált jogtanácsosok a jövőben a 15 fős elnökség munkájában 3 fő delegált taggal vesznek részt. A kamarai taggá vált alkalmazott ügyvédek 1 főt dele­gálnak, a többi 11 elnökségi tag pedig a most megválasztott 4 tisztségviselőből, illetve további 7 ügyvédből áll.

Az FMÜK elnöke elmondta még: a jövőben kötelező kamarai oktatást kell szervezni, ami a későbbiekben még kreditrendszer bevezetéséhez is vezethet – más egészségügyi, pénzügyi szakmákhoz hasonlóan. Részben a kamarai ügyvédeknek, részben a kamarai taggá vált jogtanácsosoknak köszönhetően azonban az FMÜK számos olyan magasan képzett taggal rendelkezik, akikre alapozva a kamarai oktatás a jövőben akár házon belül is megoldható lesz. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége negyvenöt új szabályzatot is alkotott, amelyeket a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarának is alkalmaznia kell 2019. január 1-jétől. Ezek ismertetésére később részletesen kitérünk.

