Csobbanás párhuzamos kötelek közé – Nagy igény van a megyében az úszásra

Uszodákat vettünk górcső alá, hogy van-e elég, és hogy mennyire jellemző a Fejér megyei lakosokra, hogy nem pihenő turistaként, hanem aktív módon használják a fedett vizeket.

Elindulhatunk bármelyik égtáj felé, mindenhol találunk olyan vizet, amely forrón bukkan elő a talajból, a gyógyulást szolgálva, az idősebb korosztály legnagyobb örömére. Ám a fiataloknak és a középkorúaknak mozogniuk kell, nem pedig kényelmesen elhelyezkedve bóbiskolni a gyógyfürdők közel negyvenfokos vizében.

Megkerestük a Székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszoda, a bicskei tanuszoda, a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont valamint a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda vezetőjét, hogy megtudjuk, mekkora a hajlandóság az emberekben, hogy kitörjenek a fotelek és a tévéműsorok bilincséből, és elmenjenek úszni pár hosszt.

Bicske

Meglehetősen fiatal létesítmény a bicskei tanuszoda, hiszen 2009. augusztus 20-án nyílt meg, ennek megfelelően modern és jól felszerelt. Vezetőjétől, Szabó Attilától megtudtuk, hogy a kihasználtság több mint 90 százalékos. A reggeli órákban sokan jönnek úszni a felnőttek közül, majd a gyerekek veszik birtokba a medencéket, egészen a kora esti órákig. A szervezett sportesemények mellett, ha a létszám engedi, egy-egy sávot fenntartanak napközben is az úszni vágyók részére.

A bicskei uszoda a mai kor követelményeinek maximálisan megfelel, de a vezető nem csak ezeket a fizikai elemeket tartja fontosnak, hanem a közönséggel való kapcsolattartást is. Nagy hangsúlyt fektet az intézmény internetes megjelenésére, annak folyamatos frissítésére, és hogy bármilyen kommunikációs eszközzel információkat lehessen lekérni a tanuszodáról.

Székesfehérvár

A székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszoda esetében évek óta probléma a mérete: a megyeszékhely mára gyakorlatilag kinőtte. Folyamatosan készülnek a tervek, hogy sokak dédelgetett álma megvalósuljon, és elkészüljön az uszoda bővítése, ám ez majd csak egy komolyabb pályázat keretében valósulhat meg, mivel nagyon sok pénzbe kerül és már így is a legköltségesebb intézménye a városnak – a kérdés a legutóbbi polgármesteri fogadóórán is felmerült.

A Városgondnokság üzemelteti a hatalmas komplexumot, amelynek külső része tavaly újult meg. A kihasználtsága folyamatosan 100 százalékos, sőt, iskolaidőben néha 70-80 gyerek van egyszerre a vízben. Az üresen csillogó szabad pálya ritka látvány, tehát elmondható, hogy a fehérváriak is szeretik ezt a fajta mozgást, de sajnos az is, hogy ennél sokkal több vízfelületre lenne szükség a megyeszékhelyen.

Dunaújváros

Egy lépéssel már előrébb járnak Dunaújvárosban, ahol szintén kinőtte a sportváros az uszoda korábbi kereteit. Ott most zajlanak a felújítási munkák, így jelenleg ez a létesítmény nem üzemel.

Sárbogárd

Sárbogárd Makovecz-stílusú uszodája kifejezetten a környező települések úszásoktatásának elősegítésére jött létre. Mint megtudtuk Papp-Tatár Brigitta vezetőtől, a tanuszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása, de természetesen a tanítási időn kívül a lakosság is használhatja, és igen népszerű, a kihasználtság megközelítőleg 80 százalékos.

Mór

Ruff Linda, a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont vezetője hasonló válaszokat adott. Nagyon erős Móron is a sport, így többször kell az edzések miatt pár pályát lezárni, de a vendégek szívesen és sokat járnak uszodába. Télen itt is teljes a kihasználtság. A szabadidőközpontnak is vannak további tervei, a fejlődést itt is sürgeti a mozogni vágyó közösség.

Velence

A Velencén tervezett, FINA-szabványnak is megfelelő uszoda a környéken lakó mintegy 30 ezer embert és a helyi vízilabda-egyesületet szolgálná ki. Amint arról nemrég beszámoltunk, ahhoz, hogy a projekt 2020. júniusi határideje tartható legyen, hamarosan ki kell hirdetni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesét, és április táján meg kellene kezdeni az építkezést.

A legtöbb helyen szóba kerül az úszómedence vizének hőmérséklete, ami fájdalom, de nem lesz magasabb, lévén mindenhol a világon legfeljebb 26-27 fokos. A teljesség igénye nélkül elkészült megyei körkép híven tükrözi, hogy bármennyire is azt mutatja a látszat, hogy mozgásszegény életmódot folyatunk, vannak még, akik mozdulnak önmagukért!