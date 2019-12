Fejér megye több pontjáról is jelentkeztek segítők, négy ovi pedig támogatható

Hazánkban nem egy olyan gyermek él, akinek nemcsak a játék vagy a ruha, de még a toa­lettpapír is luxuscikknek számít. Továbbmegyünk: százával találhatók hasonló sorsú óvodák Magyarországon!

Több mint ötszáz darab, óvodás korú gyermekeket ellátó intézményt sorolhatunk ma hazánkban a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) intézmények közé. Ez azt jelenti, hogy az ide járó gyermekek egy része (vagy akár mindannyiuk) HHH-s családból származik. Ráadásul sok esetben az ott dolgozók és a fenntartók is csak nehezen tudják kigazdálkodni az alapvető szükségleteket: hiánycikk a toalettpapír, a tisztálkodószerek – a gyermekek mindennapi fejlesztő eszközeiről nem is beszélve. Ezeknek az intézményeknek az úgynevezett „nincslistáján” visszatérő elem a társasjáték, a plüss, a hangszer, a papír, olló, gyurma, de a zsebkendő, takaró, terítő és a tisztítószer is.

Az adakozók saját költségen juttatják el a hozzájuk rendelt ovinak a pakkot

A „nincslista” szó és ötlet három édesanyához kapcsolódik. Az óvodaintegrációval foglalkozó Tóth-Hencz Edit a halmozottan hátrányos helyzetű családok hétköznapjaira lát rá (ezekben a családokban egyik szülőnek sincsen állandó havi jövedelme), Pajor Csilla nagy adományozó, Barát Hella pedig e két dolgot összekötve ötletgazdaként kitalálta az Örökbe fogadok egy ovit! akciót, amelynek keretében a „nincslista” is megszületett. A megmozdulás teljesen civil kezdeményezés, semmilyen szervezet nem áll mögötte, mégis az egész országot felkarolja. Így Fejér megyét is.

– Kétgyermekes édesanyaként sokat gondolkodtam azon, mihez kezdjek a már nem használt ruhákkal, tárgyakkal. Eladni nem szerettem volna azokat, így Edit és Csilla személyes élményeit, tapasztalatait megismerve jött az ötlet: a szükségtelen holmikat érdemes lenne elajándékozni – mesélt a program létrejöttéről Hella.

Hogyan is működik az akció?

Az ofeo.hu honlapon egy térképet láthatnak az oldalt böngészők: a kék színek az örökbefogadókat, a piros jelölők pedig az örökbe fogadható óvodákat jelzik. S míg előbbiek lényegében az egész országot lefedik, addig utóbbiakból két megyében – Vasban és Győr-Moson-Sopronban – például egy sem látható.

– Az adatbázisunkban jelenleg háromszáz óvodát tartunk számon. Szeretnénk, ha ez még bővülne, hiszen több mint ötszáz hátrányos helyzetű óvoda működik ma Magyarországon. Ezért arra bátorítjuk a HHH-s intézmények vezetőit, jelentkezzenek, nyugodtan kérjenek tőlünk és a hozzánk csatlakozóktól segítséget! – biztat Hella. Ő és a programban dolgozó csapat összekötő kapocsként működik a kezdeményezésben: miután egy óvoda segítséget kér tőlük, megvizsgálják, valóban hátrányos helyzetűek-e, s ha igen, elkérik a „nincslistájukat”. Ez a felsorolás azokat a tárgyakat tartalmazza, amelyekből (rendszeres) hiány van az oviban. Miután bekerülnek az adatbázisba, az óvodavezetésnek már „csak” arra kell várnia, hogy egy örökbe fogadó felkarolja őket. Pontosabban több örökbe fogadó, hiszen a szervezők az óvodák csoportjai és taglétszámai alapján osztják el a jelentkezőket.

Szeretnének besegíteni!

Jellemzően egy adományozó tíz főnek segít, vagyis egy hatvan gyermeket ellátó intézménynek akár hat örökbe fogadója is lehet. Akár magánszemélyek, akár cégek. Érdemes tudni: míg kezdetben az adományozó önként választhatta ki, melyik óvodát szeretné segíteni, mára ez a lehetőség megszűnt. Az ok részben örömteli: több a segíteni vágyó ember, mint amennyi óvoda jelentkezik, s mivel az örökbefogadók többnyire a hozzájuk közeli intézményeket támogatnák, aránytalan lenne az eloszlás. Vagyis egyik óvodának több jutna, mint a másiknak – amit szintén nem szeretnének a szervezők.

– Az akcióval nem a fenntartó teherviselésének könnyítése a célunk, nem átvállalni szeretnénk a terheket, inkább csak besegíteni nekik. Ezért arra sarkalljuk az örökbefogadókat, hogy bizonyos időközönként, jellemzően negyed- vagy félévente csak olyan adományokat juttassanak el az ovijukhoz, amelyek összességében inkább egy kisebb szeretetcsomagnak felelnek meg – hangsúlyozta az ötletgazda. Most, Miklós napjához közeledve például kisebb mikuláscsomagok kelnek, kelhetnek útra, tele finomságokkal.

A fenntarthatóság záloga

Mint említettük, a szervezők „csupán” az adminisztrációért, a kapcsolattartásért felelnek, ők rendszeres visszajelzést kapnak az óvodáktól a hozzájuk érkező csomagokról, a „nincslista” frissítendő elemeiről. Az adakozók saját költségen juttatják el a hozzájuk rendelt óvodához a kisebb-nagyobb csomagokat: egy 25 kilogrammos adomány kétezer forintért eljut egy 300 kilométerre fekvő helyszínre. S ami szintén fontos: ezek a csomagok nem szükséges, hogy újonnan vásárolt tárgyakat tartalmazzanak, sőt! Hella és csapata kifejezetten arra kéri a segítőket, hogy a doboznyi adomány saját, már nem használt tárgyakat, például plüssöket, könyveket, ruhákat tartalmazzon. Ez a fenntarthatóság záloga: másnak egy ajándék az, amitől az örökbefogadó (lakása) megkönnyebbül.

Fejér megyében az ercsi Napfény Óvodát, valamint a mezőszentgyörgyi, a sárkeresztúri és a szabadhídvégi intézményeket fogadhatják örökbe a jelentkezők. Az ercsi ovit például egy cég segíti, a szabadhídvégi óvodának kettő, a mezőszentgyörgyinek hat támogatója van – utóbbi regisztrált legkésőbb a rendszerbe –, s a sárkeresztúri intézménynek is többen küldtek már szeretetcsomagot. A Fejér megyei támogatók aktívak: Szabadegyháza, Kisapostag, Baracs, Csákvár, Sárkeresztes, Kápolnásnyék, Polgárdi, Úrhida – csupán néhány település, ahonnan segítők jelentkeztek. Székesfehérvár országos szinten az élbolyban jár az adakozók számában!