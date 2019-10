Fejér megye számtalan településén készülnek programokkal

Szinte minden tanítási szünet felveti a kérdést, mivel is lehetne a fiatalok felszabadult idejét hasznossá, tartalmassá tenni.

Itt az őszi szünet első napja, és a tanulók ezrei nem mindig tudnak mit kezdeni az idejükkel. Hogy ne a szoba négy fala és a wifihullámok között teljen el a hét, keressünk nekik valami jó elfoglaltságot! Különösen most, hogy még ilyen szép, elhúzódó ősz van, érdemes minél több időt a szabadban tölteni. A gyalogos vagy kerékpáros túrák kiváló időszaka ez, ám ha nemcsak mozogni, hanem kicsit tanulni is akarnak a diákok, akkor is számos lehetőség közül választhatnak. A szervezők valamennyi helyszínen úgy állították össze a programokat, hogy ne csak a gyerekek, hanem az egész család számára izgalmas, érdekes legyen a kiruccanás. Erre kiváló példa a pákozdi Katonai Emlékpark, ahol már ma apródképzővel várják a kisebbeket. Nagyobb társaikkal megismerkedhetnek a titkosírással és a huszáros szórejtvényekkel is.

Alkotni is lehet, csákó, könyvjelző, karkötő vagy kulcstartó, sőt tank is készülhet a nap folyamán. A szerda és a csütörtök főleg a fiúk számára tartogat izgalmakat Pákozdon, ugyanis szimulátoros légiharc-kiképzésen vehetnek részt és ezzel párhuzamosan fegyverszét- és -összeszerelési gyakorlat is várható. Pénteken és a hétvégén aztán mindenre lesz idő a KEMPP területén. Akkor minden fent említett lehetőséget ki lehet próbálni. Székesfehérváron is lesz több esemény, több ponton. A VOKE például vár mindenkit október 28-a és 30-a között egy olyan kreatív foglalkozásra, melyen megtanulhatják a résztvevők, hogyan rajzoljanak jobb agyféltekés módszerrel.

Az örökmozgókat is ki lehet fárasztani, nekik az őszi szünet végéig nyitva tartó BMX- és gördeszkapálya kínál számtalan lehetőséget, a fehérvári Bregyó Sportcentrumban. Reggel hét óra és este hét óra között tart nyitva a pálya, ahol rámpák, emelvénykombináció, korlátok, piramis és számtalan más eszköz segíti az aktív időtöltést.

Érdemes böngészni az interneten is, hogy melyik településnek, illetve szervezőnek milyen ajánlatai vannak. Bármelyik eseményt választja is a család, jó lesz majd a közösen és tartalmasan eltöltött időkre visszaemlékezni a hideg, sötét téli napokon és persze évtizedek múlva is.