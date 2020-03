Fejér megye összefog a bajban – Folyamatosan frissítve

Március 11-e óta rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet van érvényben az ország teljes területén a koronavírus-járvány miatt. Rengeteg intézmény bezárt, a lakóktól pedig azt kérik, aki teheti, ne induljon el sehova otthonról.

Cikkünkben megpróbáljuk egy helyen összegyűjteni azokat a személyeket, szervezeteket, akik valamilyen formában önként segítséget tudnak nyújtani a Covid-19 vírus okozta válságállapotban.

Ingyenes gumiabroncs- és olajcsere az egészségügyi dolgozóknak

A székesfehérvári Freddy Motor Car Kft. az egészségügyi dolgozók életét szeretné megkönnyíteni: „Szeretnénk segítségünket felajánlani azoknak, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy a kialakult járványügyi helyzetben segítsenek azokon a bajbajutott embereken. Mi autószerviz vagyunk, így aki tudja igazolni, hogy Székesfehérváron teljesít egészségügyi szolgálatot, legyen az orvos, nővér vagy mentő, a járvány ideje alatt NEM SZÁMÍTUNK FEL MUNKADÍJAT gumiabroncsának cseréjére, illetve olajcserére, amennyiben az olajcseréhez mi rendeljük meg az olajat és szűröket. Címünk: FREDDY MOTOR CAR Kft. Székesfehérvár, Sereg utca 6/C Telefon: 06204209139 0622807857”

Székesfehérváron ismét bebizonyította, hogy képes a rendkívüli összefogásra

Ludvánné Csóri Manyi és segítői ezernél több védőeszközt készítettek

A fehérvári Ludvánné Csóri Manyi már sok-sok városi rendezvénybe kapcsolódott be varrónőként, s készített tucatszámra például újrahasznosítható zsákokat, textilfigurákat. Most, a koronavírus-járvány kapcsán talán még az eddigieknél is nagyobb értékkel bíró feladatot vállalt: esztétikus szájmaszkokat varrt, hogy minél többeknek lehessen azokat szétosztani e nehéz napokban.

Megrendelésre házhoz mehet a falu könyvtára Pázmándon

A jelen helyzet hatására tűnődött el Kemény Botond, a pázmándi könyvtár vezetője azon, hogyan juttassa olvasnivalóhoz azokat, akik eddig előszeretettel látogatták meg a könyvek birodalmát.

– A cél az, hogy a tanulmányok zavartalan folytatásához szükséges művek ebben a nehéz időszakban is mindenki számára hozzáférhetőek legyenek – mondja felhívásában a könyvtárvezető, aki azonban tudja, nem csak a diákoknak jöhet jól az ötlete. Az online világát hívja segítségül a könyvkölcsönzéshez, azért, hogy így is elkerülhetőek legyenek a személyes találkozások, érintkezések.

Rászoruló, idős embereknek vásárol Deák Lajosné Zsuzsanna

A Fáy András lakótelepen élő idős, rászoruló embereknek segít a vásárlásban.

Segítség a bevásárlásban, étel a sürgősségi dolgozóknak

A barbecue világbajnok a kórház dolgozóinak visz ételt minden nap, egy kisboltos pedig összeállítja az idősek által kért árukat. Két követendő példa. Cikkünket IDE kattintva olvashatja el!

Ingyenes szállás az egészségügyi dolgozók számára

Csukás Tamás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház egészségügyi dolgozói számára nyújt szállást térítésmentesen:

Tisztelt egészségügyben dolgozók!!Szállás lehetőséget szeretnék ajánlani Tácon a Vénusz Panzióban azoknak akik ebben a…

Gyermekfelügyelet, bevásárlás

Ludmann Rebeka fiataloknak, családoknak, időseknek egyaránt felajánlotta segítségét.

Heltay Árpád az élelmiszerek, illetve gyógyszerek beszerzésében tudna segíteni.

Kedves Ismerősők és Ismeretlenek! Munkámból kifolyólag naponta ingázom Székesfehérváron keresztül a Vásárhelyi út -…

Árki Józsefné e-mailben kereste meg szerkesztőségünket, és jelezte, hogy bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban tudna segíteni Székesfehérváron. Az ő segítségét a 06303775178-as telefonszámon lehet kérni.

Gárdonyi Géza Általános Iskola – Gárdony

Az iskola azon családoknak próbál segíteni, akik nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet.

Tisztelt Szülők!Bizonyára mindannyian értesültek az iskolák bezárásáról, és az új munkarend, a távoktatás hétfői…

Pusztaszabolcson is érkezik a segítség

Az önkormányzat közösségi oldalán jelentette be, hogy a pedagógusok segítségével a hétfői és keddi napon felmérik, hol laknak olyan idős, a koronavírus által fokozottan veszélyeztetett emberek, akiknek nincs egyéb (családi, baráti, szomszéd) segítségük, így élelemmel, gyógyszerrel való ellátásuk megoldatlan.

Az iskolák tanárai, illetve az óvónők (körülbelül harmincan) végigjárják Pusztaszabolcsot, becsöngetnek a házakba.

Ételszállítás

Oláh Gyárfás Alcsútdoboz területén vállalja a rászorulók ebédszállítását

Felajánlás a mentőszolgálat munkatársainak

A Legenda Pizzéria a székesfehérvári mentőállomás dolgozóinak szeretne segíteni ezekben az időkben.

Eljött az összefogás ideje. Holnapi naptól kezdve- kormányunk által elrendelt esetleges bezárásig- vállaljuk, hogy…

Hasonló módon jótékonykodik a fehérvári Vintage Étterem is, ők március 17-től -határozatlan ideig- minden nap 6db aznapi menüt szállítanak ki a székesfehérvári Mentőszolgálatnak, mellyel támogatni és meghálálni szeretnék az önzetlen tevékenységüket az érintettekkel szemben!

A Vintage Étterem március 17-től -határozatlan ideig- minden nap 6db aznapi menüt szállít ki a székesfehérvári…

Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete

A Magyar Mentődrónpilóták Fejér megyei szervezeténél állomásozik 3 darab permetező egységgel szerelt drón, melyek szükség esetén közterületek, épületek járművek külső fertőtlenítését tudják ellátni. 24 órás ügyeletben bármikor riaszthatók és 1 órán belül bevethetők az eszközök.

Ugyancsak a mentődrónpilótáknál hőkamerás eszközök is a rendelkezésre állnak, melyek felépítésükből adódóan képesek csomagok dobására is.

Bajban ismerszik meg a Barát!A Koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel: Duplitectőla hazai legnagyobb…

Ingyenes jógaóra Utasi Petrával

Utasi Petra e-mailben kereste fel szerkesztőségünket, és tájékoztatott minket, hog yingyenes online jógázási lehetőséget szeretne felajánlani: Mivel valószínűleg a következő időszakban az időnk jelentős részét az otthonunkban töltjük majd, és a csoportos órákra nem lesz lehetőségünk, ezért létrehoztam egy csoportot, ahol ingyenes online jóga órákat fogok tartani. Szeretnék segíteni abban, hogy ezt a stressztől nem mentes időszakot könnyebben megélhetővé tegyem, ezért hetente -kezdetben biztosan, aztán később ez változhat- kettő órát fogok tartani online live videóban ebben a csoportban – olvasható levelében. Hétfőnként 18.00-tól Vinyasa flow jógát

Keddenként 18.00-tól Női jógát https://www.facebook.com/groups/160001345053486/ Jogi segítség Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári munkajogi szakjogász ingyenes jogi tanácsadásban segítene a munkavállalóknak és munkáltatóknak. Tisztelt Munkáltatók! Tegnap felajánlottam, hogy munkajogi szakjogászként az ideiglenes távmunka átállás átgondolása… Közzétette: Ügyvéd Katonáné dr. Venguszt Beatrix – 2020. március 15., vasárnap Oktatás Szemeti Ottília online angol oktatásban tudna segíteni. ÖNKÉNTES MUNKAFelajánlom nyelvtanári tudásomat online távoktatásban angol korrepetálásban. Ha gond lenne a tananyag… Közzétette: Ottilia Szemeti – 2020. március 17., kedd Segítség biztosítási ügyekben Dala Géza e-mailben kereste meg szerkesztőségünket, hogy felajánlja szakmai ismereteit a biztosítások terén azoknak, akiknek szüksége van rá ezekben a nehéz időkben. Ilyen lehet például a kárrendezés az online felületeken. Dala úr a kérdéseket a [email protected] e-mail címen várja. Segítsége természetesen ingyenes. Amennyiben úgy érzi, hogy Ön is segítő kezet nyújtana, írja meg kommentben vagy küldjön e-mailt a [email protected] címre, mi pedig Önt is feltüntetjük folyamatosan frissülő cikkünkben.

Mindannyiunk nevében, köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

