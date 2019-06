Fejér megye ifjú tánctehetségei Európa-bajnokságon is szerepeltek már

Fehérvárra érkezett a megye apraja és nagyja, hogy pénteken – egy táborzáró bemutató keretében – elbűvöljék a vendégként megjelent szülőket, rokonokat, ismerősöket.

A többi között dégi, enyingi és polgárdi gyermekek tüllszoknyát, színes dresszt, elegáns szmokingot, netán hercegnő- vagy indiánjelmezt húztak – ki-ki a saját táncának megfelelőt –, abban álltak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermének padlójára egy-egy lépéssorozat erejéig. Olvasva tán könnyed táncnak tűnik ez, de a produkciókat látva bizony elmondhatjuk, komoly munka van a lépések mögött: a gyermekek bukfenceztek, a magasba ugrottak, s ha a koreográfia megkívánta, a spárga sem maradt el.

A táborban új koreográfiákat is megtanultak a tehetséges táncosok

– A Kid Rock And Roll SE Akrobatikus Rock And Roll Egyesület tagjai táboroztak egy héten keresztül a székesfehérvári általános iskolában. Ezek a fiatalok év közben versenyről versenyre készülnek; a következő év táncait a nyári szünetben tudjuk felépíteni. Mire az első verseny elindul, ezek be kell, hogy érjenek – mesélt a tábor céljáról Köbli-Mohr László koreográfus, edző. Tőle tudjuk: az egyesület több megye gyermekeivel foglalkozik, így több helyszínen is rendezik, rendezték meg a tábort. A folyamat sikerét jelzi, hogy a Fehérváron megjelent Country Girls formáció a közelmúltban gyermekcsoport kategóriában a Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) Európa-bajnokságán ezüstérmet szerzett.

A táborzáró bemutatóban húsz formáció táncolt, a gyermekek számát tekintve ez összesen mintegy száztíz főt jelentett. A stílusokat illetően volt itt akrobatikus rock and roll, látvány- és showtánc, pompon, valamint hiphop is. A tábor bemelegítéssel, nyújtással, erőnléttel kezdődött, s a táncok tanulása mellett közös ebéd és strandolás is a programok részét képezte. A legjobbak oklevéllel térhettek haza.