Elkezdődött az érettségi Fejér megyében is – Rendkívüli módon, ahogy tavaly

Hétfő reggel – a járványügyi szabályok betartásával – országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról.

12:54 – Az első vélemények, egyelőre a fővárosból

11:39 – Fehérváron az előrehozott érettségi sem ritka

Reggel 9:00 órakor megkezdődött az idei érettségi vizsgák sorozata. A végzős diákok ebben az évben is a magyar nyelv és irodalom feladatainak megoldásával kezdték meg a középiskolai évek lezárását jelentő, ugyanakkor a négy esztendő legfontosabb hetét. A Székesfehérvári Tankerületi Központ tájékoztatás szerint az általuk fenntartott iskolák közül a városban 5 intézményben zajlanak vizsgák, amelyeken 427 végzős tanuló adhat számot tudásáról, mellettük viszont többen vesznek részt előrehozott érettségi vizsgákon is.

Azon kívül azonban, hogy a vizsgák sorrendje nem változott, az idei érettségi – az előző évihez hasonlóan – jelentősen eltér a korábban megszokottaktól. A diákok több hónapnyi online oktatást követően most ismét beültek az iskolapadba, hogy tudásukról számot adjanak írásban. Ugyan ezt viszont nem tehetik meg szóban, hiszen a kormány döntése értelmében a szóbeli érettségi idén elmarad. Korábban az innivaló, a szőlőcukor és a csokoládék sorakoztak az érettségizők asztalain a feladatlapok és a tollak mellett. Idén azonban a kellékek listája kibővül a kézfertőtlenítővel és a maszkokkal is.

A mai magyar érettségin többek között előkerültek az 1848-1849-es szabadságharc nagy szónokai, köztük Kossuth Lajos és Jókai Mór, de a társasjátékokról is írhattak szöveget a tanulók.

Holnap a matematika vizsgával folytatódik a 2021-es tavaszi érettségi.

11:30 – A Comeniusban 38-an írják

Rendben elkezdődtek az érettségik az iskolában, a diákok a szükséges intézkedések betartása mellett írják a vizsgákat – mondta el a feolnak Rockenbauer Lajos, a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója. Azt persze még korai lenne állítani, hogy a gyerekek szempontjából nehéznek vagy könnyűnek ítéltetik-e az idei irodalom érettségi, de egy biztos: a fehérvári iskolában 38 tanuló kezdte meg az érettségi vizsgát.

– Minden rendben volt, mindenki békében dolgozik a feladatain – tette hozzá az igazgató.

11:01 Zajlik a munka a Kodolányiban

9.20 – Vírus előtti szinten a felvételizők száma

Az idei évben 112 ezren nyújtották be jelentkezésüket felsőoktatási képzésre. Míg a tavalyi évben 91,4 ezren felvételiztek, ami 20 ezer fős visszaesést jelentett a 2019-es évhez képest. Emögött az állhat, hogy a tavalyi évben csak azok érettségizhettek, akiknek a továbbtanuláshoz feltétlen szükséges volt vizsgát tenniük. Idén azonban ismét körülbelül 20 ezer fővel nőtt a felvételizők száma, ezzel visszatérve a 2019-es jelentkezőszámhoz.

8.20 – Orbán Viktor: sok sikert az érettségizőknek!

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: tudja, hogy a mostani érettségi sokkal nehezebb, mert nem volt személyes felkészülési lehetőség, digitális oktatás volt.

A kormányfő – a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium előtt állva, ahol ő maga érettségizett – sok sikert kívánt az érettségizőknek, hozzátéve: minden tanulásra fordított óra, minden gondolat, minden tétel, amit megtanultak, biztosan eszükbe fog jutni az érettségizőknek, és szép emlékként marad meg a vizsga.

7.40 – József Attila, Berzsenyi, Radnóti – a legnépszerűbb szerzők az érettségin

József Attila-vers háromszor, Berzsenyi Dániel, Tóth Árpád-, Arany János-, Vörösmarty Mihály- és Radnóti Miklós-mű pedig kétszer került elő az elmúlt évek májusi magyarérettségi feladatsoraiban. A diákoknak a legtöbbször olyan költeményt kellett elemezniük, amelyet magyarórán nem dolgoztak fel, de előfordult olyan is, hogy két ismert verset kellett összehasonlítaniuk.

Ilyen volt a 2017-es májusi vizsgaidőszak, amikor a magyarból középszinten vizsgázóknak József Attila Elégia és Radnóti Miklós Nem tudhatom… című költeményét kellett összevetniük a megadott szempontok alapján.

7.15 – Karanténba kerülnek a dolgozatok

A dolgozatok idén is karanténba kerülnek, a csomagokat felbontás előtt 24 órára el kell zárni, illetve a beszedés után is félreteszik a lapokat egy napra. Persze az iskoláknak most is lesz lehetőségük arra, hogy dolgozatokat online küldjék el a javítóknak, így a tanároknak nem is kell bemenniük az iskolába.

7.00 – Fő a biztonság!

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban elmondta: egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával -, továbbá megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt is biztosítani kell nekik. A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata – nekik kesztyűt és védőmaszkot is központilag biztosítanak -, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott – közölte az államtitkár.

