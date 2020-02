Fehérváron műszaki, gazdasági és előadó-művészeti szakokon is tanulhatnak a diákok

Szombat éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények által meghirdetett, szeptemberben induló képzésekre. Összeállításunkban a Székesfehérváron működő egyetemek lehetőségeit mutatjuk be.

Közeleg a határidő: már csak néhány napig lehet jelentkezni az egyetemek által indított felsőoktatási szakképzésekre, alapképzésekre, mesterképzésekre és szakirányú továbbképzésekre. A megyeszékhelyen három egyetem képviseletében mintegy húsz különböző szakon tanulhatnak a diákok.

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán a duális képzés mellett az ösztöndíjakra is nagy hangsúlyt fektetnek. – Az intézmény által kínált duális képzésnek többek között a szakmai fejlődésben és a kooperatív készségek fejlesztésében is pozitív szerepe van. A kar létszámából adódóan egy kisebb közösség jön létre, így sokkal közvetlenebb kapcsolat alakul ki a diákok és a tanárok között – mondta kérdésünkre Veres Richárd, az egyetem ügyvivő szakértője. Az intézmény és a cégek együttműködésének köszönhetően az egyetem laboratóriumi fejlesztései, az ipari elektronikai labor és a robotlabor is segíti a diákok szakmai fejlődését. A mérnöki képzések nagyon keresettek, a diákok szinte azonnal el tudnak helyezkedni a diplomájukkal. A duális képzés előnye, hogy a végzettség megszerzéséig a tanulók többéves szakmai tapasztalatot is szerezhetnek. Emellett az egyetem és a város számos ösztöndíj-lehetőséggel támogatja az iskola tanulóit.

Corvinus

A Corvinus Egyetem székesfehérvári campusa immár ötödik éve várja a hallgatókat. – Ez a campus az egyetem duális képzési központja. Az összes nappali munkarendű képzésünk választható duális képzési formában is. Így a hallgatók az elméleti oktatás mellett gyakorlati képzésben is részesülnek. Ennek köszönhetően a végzettek valóban piacképes, gyakorlatorientált diplomát kapnak kézhez. A fehérvári campus modern, 21. századi infrastruktúrával rendelkezik. A diákok egy családias hangulatú közösség tagjai lehetnek, ahol kiválóan működik a mentorálási rendszer is. Fontos megjegyezni, hogy a teljesítményalapú Corvinus ösztöndíjrendszernek köszönhetően továbbra is lehetőség van a térítésmentes tanulásra – tudtuk meg Suplicz Zsolttól, az egyetem székesfehérvári campusának kommunikációs referensétől.

Kodolányi

A Kodolányi János Egyetemen nappali mellett levelező és távoktatási munkarendben is tanulhatnak a diákok. – Az egyik országosan is kiemelkedő jelentőségű képzésünk kizárólag Fehérváron érhető el, ez pedig a előadó-művészeti képzés. Ennek kapcsán szeretnék utalni a Nene zenekar sikerére, hiszen az együttes tagjai is itt tanultak. Emellett a gazdálkodástudományi szakjaink – melyek országos szinten is nagyon népszerűek –, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások és a gazdálkodási és menedzsment alapszakok is elérhetőek a megyeszékhelyen – mondta Kovács László, az egyetem oktatási rektorhelyettese.

A felvi.hu oldal tájékoztatása szerint az alapképzésekre és az osztatlan mesterképzésekre mindenképpen szükséges legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tenni. A meghirdetett képzésekre február 15-én éjfélig lehet jelentkezni.