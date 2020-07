Fehérváron is áthaladt a MÁV 424-es gőzmozdonya, a Bivaly

A MÁV-START és a MÁV Nosztalgia retró hétvégét rendez a vasútbarátoknak és az érdeklődőknek. Július 4-én és 5-én, továbbá augusztus 1-jén és 2-án a Nohab, a Szergej és a Púpos mozdonyokon felül idén egy 424-es gőzmozdony is a Tekergő gyorsvonatok, illetve a menetrend szerinti vonatok elé áll.

A MÁV legismertebb, három és fél évtizeden át gyártott gőzmozdonya, a 424-es idén először a retró hétvégén mutatkozik be. A Bivaly, vagy Nurmi becenéven ismert gőzmozdony augusztus 1-jén, szombaton a Kőbánya-Kispestről 7:47-kor induló, sötétkék, vékonycsíkos kocsikból álló (1972-es számú) Tekergő gyorsvonatot továbbítja Székesfehérvár és Tapolca között. Július 5-én és augusztus 2-án, vasárnap a Tapolcáról 8:45-kor induló (19747-es számú) fekete (olajzöld) kocsikból álló személyvonat mozdonyaként közlekedik, visszafelé pedig a Balatonfüredről 17:40-kor induló (19748-as számú) személyvonat élén lesz látható.

A Szergej becenéven ismertté vált dízelmozdonyok a tehervonatok élén ma is nélkülözhetetlenek, korábban, a nyári szezonban rendszeresen láthatók voltak személyvonatok élén is. Ebből a mozdonyból három az eredeti színét kapta vissza az elmúlt évek során, ezek közül kettő is közlekedni fog a retró hétvégeken. Szombat reggel a Székesfehérvárról induló vonatot egy M41-es mozdonnyal közösen továbbította, míg vasárnap kora délután a Tapolcáról induló vonatban a ’60-as éveket idéző gyorsvonati kocsikkal közlekedik.

Valamennyi vonat normál díjszabással közlekedik, azokon a MÁV-START által biztosított összes kedvezmény és különleges ajánlat – így az új Balaton24 és Balaton72 napijegy is – igénybe vehető, kerékpár is szállítható. A Tekergő gyorsvonatok a Budapest–Székesfehérvár szakaszon korlátozott számban váltható pótjeggyel vehetők igénybe. További információt a MÁV oldalán olvashatnak.

Olvasónk, Péter pedig megörökítette nekünk a pillanatot, ahogy a gőzmozdony vontatta szerelvény megérkezik Fehérvárra szombaton: