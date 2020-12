Fehérváron, Gyúrón és Abán is teszteltek

Kiemelkedően fontos, hogy az intézmények járvány idején is működőképesek maradjanak, emiatt született az a kormányzati döntés, amely lehetővé teszi az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben dolgozók önkéntes tesztelését.

Az abai önkormányzat a Hétszínvirág Óvodában és a helyi idősotthonban lezajlott tesztelésről számolt be portálunknak. Az óvoda 16 munkatársából 3 munkatárs elutasította a tesztelést.

– Az óvoda esetén a nevek nyilvánosságra hozatala nélkül tájékoztatást adtunk arról, mennyi munkatárs utasította el és hány kolléga végeztette el a tesztet, s mi lett az eredmény. Ezek az információk tényszerűek voltak, minősítést nem tartalmaztak – tudtuk meg Mikula Lajostól. A polgármester hozzátette, az abai idősotthon minden munkatársa igénybe vette a tesztelés lehetőségét.

– Nagy öröm és megnyugvás, hogy sem az otthonban, sem az óvodában elvégzett tesztek nem utalnak fertőzésre. Az önkormányzati vezetés a jövőben is nyilvánosságra hozza az elvégzett tesztek eredményét. Ez kiterjed a helyi egészségügyi intézményekben lezajlott tesztelések eredményére is, beleértve a szakrendelőt is – zárta sorait.

Gyúró polgármestere, Horváth Gyula a falu honlapján számolt be arról, hogy megtörtént az iskolában és az óvodában is a célzott antigén-tesztelés. Úgy fogalmazott, „nagy öröm számomra, hogy a vizsgálat eredményei alapján egyik intézményünkben sem találtak fertőzöttet az ott dolgozók között”.

Emellett a megyeszékhelyen a Tündérkert Bölcsőde dolgozóit is tesztelték már, de további mintákat vesznek az egészségügyi, szociális, bölcsődei és óvodai dolgozóktól, illetve a pedagógusoktól is. Ebben az orvosi, egészségügyi képzésben részt vevők segítenek kéthetes, fizetett gyakorlat részeként – olvasható az MTI közleményében.