Fehérváron a távfűtött házak hetven százalékéban már most kérték a fűtés elindítását

Az ablakokat zörgető őszi szelek már bekopogtattak otthonainkba. S úgy tűnik, maradnak. Mindig fájdalmas a búcsú a nyár végi, ősz eleji napsugaraktól, már a vén­asszonyok utolsó lehelete is kihűlt. Itt van helyette nekünk a fűtés!

Székesfehérváron több mint húszezer lakásban van távfűtés. A szolgáltatás beindítása október 15-ével kötelező, de már szeptember 15-től is igényelhető. A múlt hét óta monitorozzák az adatokat. Szauter Ákos, a Széphő vezérigazgatója tényközlése: szeptember 26-ig éppen 26 fogyasztó kérte a távfűtés előbbi beindítását, ebből 25 ház: benne 1658 lakás. Az azóta eltelt néhány nap alatt jócskán megugrott a fázósak száma, a többség tehát nem várta ki október 15-ét. Keddig 340 felhasználó kérte a fűtést, amelyből 241 társasház.

Ha eldugul a hőcserélő, a helységbe áramolhat a szén-monoxid is

– Ez azt jelenti, hogy a fűtött lakások körülbelül 70 százalékában már melegek a radiátorok – értelmezte az adatokat Szauter. – Természetesen már iskolák és óvodák is igényelték a fűtést – tette hozzá.

A nyaranta jellemző radiátorcserék, a tömbházak távfűtési rendszerében ebből fakadó vízleengedések, légtelenítési folyamatok miatt még 15 házban nincs feltöltve a szekunder rendszer. Ez a szám múlt szerdán még 45 volt, úgyhogy feltételezhető, hogy október közepére mindenhol kerek lesz a helyzet: hiába támad majd a lakásokra a hideg.

Továbbra is van lehetőség a távfűtés elindíttatására. – Többféleképpen lehet kérni – tájékoztatott a vezető. – Az alapvetésünk, hogy aláírással ellátva írásban kérje az arra jogosult személy. Minden házhoz be van állítva a rendszerünkben az a személy, aki erre jogosult. Ez jellemzően a közös képviselő. A lakásszövetkezeteknél lehet fűtési megbízott is – folytatta.

Tavaly óta a szolgáltató netes oldalára fejlesztett felületen – nem e-mailben! – is igényelhető a korábbi start.

Somogyi László gázszerelő otthon van fűtés dolgában. Ilyentájt viszont otthon kevesebb időt tölt, ugyanis megrohamozzák az ügyfelek. Az emberek zöme a hideg első érintésekor döbben rá, bekapcsolás előtt ildomos volna átnézetni a kazánt, a konvektort… Bár még mindig jobban döntenek ők, akik a fűtésszezon elején kapcsolnak, mint akik évekig ellenőrizetlenül használják otthonuk e szerkezetét. Balesetveszélyesek lehetnek a nem rendeltetésszerűen működtetett, elhanyagolt berendezések.

Nagyon nagy veszély, hogyha eldugul a hőcserélő

A szakember ajánlása az, hogyha egy mód van rá, úgy április közepe, a fűtésszezon vége után ellenőriztessük a nyári álmot alvó fűtőalkalmatosságainkat.

– Az egyes hőátadó felületek (bordák, lamellák) között nagyon kicsi a távolság, a kondenzációs kazánoknál milliméter alatti! Ez azt jelenti, hogy már egyéves üzem alatt annyi szennyeződés letapad ide, amely rontja a készülék hatásfokát, így értelemszerűen növekszik a gázfogyasztás. Aki nem tartja karban a készülékét, várhatóan magasabb gázszámlát fizet – prognosztizált a szakember. Aki szerint többéves elhanyagoltság olyan dugulást idézhet elő e berendezéseknél, amelyek visszafordíthatatlan károsodásokat okozhatnak.

– Hagyományos kéményes készüléknél az a nagyon nagy veszély, hogyha eldugul a hőcserélő, alatta kijön az égéstermék a helyiségbe, ez pedig szén-monoxid-mérgezést okozhat! – figyelmeztetett. A gázkonvektorok éves tisztítása is indokolt, ezekre a lerakódott por hozhat bajt. A bennük lévő hődoboknak magas a hőmérséklete. A por ráéghet, ami végtére is légzésszervi irritációkat okozhat. Előfordul, hogy pók költözik a gyújtóláng égőjébe, amely miatt nem sikerül aztán begyújtani a készüléket.

Somogyi László tapasztalata szerint a gázkazán biztonságos. – Ha csak szándékosan ki nem iktatják a bennük lévő védelmeket, akkor nem fordulhat elő, hogy felrobban – mondta.

– Az emberek ellenben nem veszik tudomásul, hogy nagyon veszélyesek a szilárd tüzelésű kazánok, akár egy áramszünet, akár ha túlságosan megrakják, veszélyt hozhat! Zárt rendszernél az előírás szerint több biztonsági szelep, tágulási tartály és utánhűtő is kötelező – szögezte le.