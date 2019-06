Fehérváron 25 akadálymentesített telefont adnak át

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tavaly év elején kezdte meg a látássérült embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítását. A Távszem programban szerdán 15 fehérvári látássérült vehetett át akadálymentesített okostelefonokat.

Az uniós támogatású projekt célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen használható mobileszközök segítségével az ország minden pontján azonos eséllyel jussanak magas színvonalú internet alapú segítő szolgáltatáshoz. A távszolgáltatás okoseszközökről folyamatosan elérhető lesz az év minden napján. A kétéves projekt utolsó 6-7 hónapjában zajló nyilvános tesztidőszak során a felhasználók megoszthatják tapasztalataikat és fejlesztési ötleteiket a projekt megvalósítóival.

Országszerte 800 látássérült személy kap a Távszem használatára alkalmas készüléket, ebből 25 kerül Székesfehérvárra. Mindezekről, illetve az egyesület további pályázati lehetőségeiről Jakab Szilárd, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének (LÁRKE) alelnöke, a Távszem projekt mentora beszélt a megjelenteknek a LÁRKE irodájában. Szokó Zsolttól, a LÁRKE elnökétől azt is megtudtuk, hogy a készülékek két ütemben kerülnek kiosztásra. Szerdán 15 fő vehetett át akadálymentesített okostelefont.

Fentieken túl, szerdán az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei referense is tartott tájékoztatót arról, hogy a hátrányos helyzetűek milyen ügyekben és hogyan kaphatnak hatósági segítséget. Ezt követően lehetőség volt egyéni, négyszemközti egyeztetésre is.