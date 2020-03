Fehérvári születésű, külföldön élő anyukák helyzetjelentése

Ahány ország, annyiféle célravezetőnek gondolt megoldási stratégia: három fehérvári kötődésű, de külföldön élő anyukát kérdeztünk arról, miként küzd az adott ország a koronavírus miatt kialakult helyzet ellen.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Nagy-Britannia

– Tegnap még szülinapra szóló meghívót is kapott az óvodás lányom, ma viszont már csak öten mentek iskolába a 28 fős osztályból. Nem azért, mert bezárt az iskola, hanem mert az emberek csak most kezdik felfogni, mekkora a veszély – mondja a Nagy-Britanniában élő kétgyermekes Eszter, aki úgy látja, a szigetországban nem veszik eléggé komolyan a vírus terjedését. A legnagyobb bajnak azt tartja, hogy csak azoknál végeznek vírustesztet, akinek a tünetei olyan súlyosak, hogy már kórházba kerültek.

– Jó ötlet viszont, hogy több bolt úgy döntött, reggel 9 és 11 között csak a 65 év felettiek és a fogyatékkal élők mehetnek vásárolni. Ezzel egyrészt nem kapkodják el előlük az árukat, másrészt kisebb a fertőződés esélye is. Olyan tervről is hallani, hogy az időseket 4 hónapra otthonmaradásra „kényszerítik” majd – foglalta össze Eszter, aki szerint az angol vezetés eredeti, de mára elvetett terve az volt, hogy alakuljon ki a nyájimmunitás, azaz gyakorlatilag fertőződjön meg a lakosság mintegy 60 százaléka, mert a jövőre valószínűleg újra visszatérő vírus ez esetben már csak minimális bonyodalmakat okozna.

Franciaország

Sokkal komolyabb intézkedések léptek viszont életbe Franciaországban, ahol, mint a normandiai Ouistrehamban élő Tímea mondja, már csak úgy hagyhatják el a lakók az otthonukat, ha előtte kitöltenek egy papírt arról, hogy milyen célból, hová tartanak és mikor szándékoznak hazatérni. Kikötés például, hogy csak a legközelebbi boltba mehetnek a franciák bevásárolni. Ha az ember ezt megszegi, 135 eurós bírságra számíthat. A francia boltokat is elérte a felvásárlási láz: a húst, vécépapírt, tejtermékeket és a tésztát sok helyen percek alatt elkapkodják, az emberek jelentős része „bespáj­zol”. Pedig azt a kormányzat is rendszeresen hangsúlyozza, nincsen élelmiszerellátási-gond, éppen az extrém mértékű vásárlások miatt fordulnak elő üres polcok…

– A tengerpart, ahol ilyenkor százak, ezrek szoktak korzózni, kávézni, sárkányt reptetni, most teljesen kihalt. Szörnyű látni, hogy Normandiában gyakorlatilag megállt az élet. Több gyárban ideiglenesen leállt a termelés is, s mivel a gyermekek nem mehetnek iskolába, én két hét szabadságot vettem ki – mondja Tímea.

Hollandia

– Nálunk teljesen más a stratégia, mint például Olaszországban. Egy hollandnak nem lehet azt mondani, hogy tilos ez vagy az, mert nem érti meg. Így hát azon kívül, hogy az iskolákat bezárták április 6-ig, és a boltok nyitvatartásában korlátozásokat vezettek be, a köztereken nem látni sok változást. Jó az idő, így rengetegen sétálnak, piknikeznek, mintha mi sem történt volna. Sőt, amikor valaki megkérdezte a hivatalos szervektől, hogy a gyerekek játszhatnak-e együtt a játszótereken, igenlő választ kapott – válaszolta kérdésünkre a Bredában élő Kinga. Sokan online vásárolnak be, ám az már látszik, hogy amit máskor egy nap alatt kiszállítottak, arra most négy(!) napot kellett várni és nem minden cikket hoztak meg.

– A holland kormány felfogása, hogy elsősorban a rizikócsoportokra, leginkább az idősekre kell koncentrálni, és a gazdaságot kell mindenáron megmenteni, fenntartani. Éppen ezért repülőtereket sem zártak még be, a legtöbb helyen zajlik a termelés. Amikor kiderült, hogy a coffeshopok nyitvatartását korlátozzák, sokan rohamozták meg ezeket, aggódva a fűbeszerzés folytonosságán. Aztán most újra megnyitottak, ablakon keresztül árulják a füvet. Mindenki megnyugodott – konstatálta Kinga.