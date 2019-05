Fehérvári diákokat kérdeztünk a magyarérettségi után

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1150 helyszínen 70412, emelt szinten 49 helyszínen 1608 vizsgázó érettségizett országszerte. Mi úgy értesültük, utóbbi sem volt olyan rémisztő.

Régészeti feltárásról vagy a szinkronizált filmekről kellett érvelniük a diákoknak a magyarérettségi első szakaszában, míg a második feladatsorban egy Mándy Iván-novellával, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költeménnyel kellett megküzdenie a fiataloknak.

A fehérvári Teleki gimibe járó Almássy Levente az első részben a gyakorlati szövegalkotást választotta. (Középszinten két feladatlapot kaptak a diákok, az elsőre 90, a másodikra 150 percük volt.)

– Egy régészeti feltárásról kellett kérvényt írni az önkormányzathoz. Ezzel, remélem, hogy nagyon jól megbirkóztam. Még nem tudom, hogy lesz a pontozás, ez a javító tanártól függ – fogalmazott. – A második részben a Mándy Iván-novellaelemzést választottam. Szerintem ez sem volt nehéz. Azért választottam ezt, mert kicsit közelebb áll a szívemhez, mint a József Attila és Radnóti Miklós verseinek összehasonlítása. 450 szó körül tudtam írni, nagyon elégedett vagyok. Várjuk az eredményt – sürgette újra az idő forgását, és kedvesen a piros tollas tanárokat Levente, aki szeptembertől közgazdaságot szeretne hallgatni a Corvinuson. Hogy minél több felvételi pontot zsebeljen be az érettségin, történelemből emelt szintű vizsgát tesz. S nagyon számít a kiváló informatika eredményére is. Utóbbi tárgyból, bölcs előrelátással, már tavaly letette az érettségit.

Emeltszinten is vizsgáztak

A Telekiben emeltszintű magyar vizsga is zajlott. Erről Rozsnyai Dominikot faggattuk ki. A fiatalember csókakői, a székesfehérvári Deák szakközépbe jár. Tudniillik arányaiban csak kevesen emelteznek, így aztán a hétfői napon Dominiknak „idegenben” kellett teljesítenie maratoni dolgozatot. Nekik is 4 órájuk volt. Az ő sulijukból más nem is jelentkezett az emelt magyarra. Dominik úgy érzi, nem volt annyira nehéz az emeltszintű feladatsor, hiába rémisztgették páran tréfából.

– Szakközepes vagyok, ezért nem volt rá lehetőségem, hogy emeltszinten tanuljam bármelyik tantárgyat, ettől függetlenül, szerintem teljesíthető feladatok voltak. Persze olvasottnak kell hozzá lenni, de a magyarnak ez a lényege! – szögezte le.

Az érvelési feladatban abban kellett állást foglalniuk az emeltszintűt író diákoknak, – s véleményüket érvekkel alátámasztaniuk –, hogy joggal kapta-e meg 2016-ban az énekes, dalszerző Bob Dylan az irodalmi Nobel-díjat. Dominik szerint bizony joggal!

A fiatalember erőst számít az emeltszint plusz pontjaira. – Kellenek nagyon a pontok – fogalmazott. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szeretne bejutni.

Mint mondta, ma délután már nem készül a keddi matekra, de a szerdai történelemre átnéz még egy s mást.