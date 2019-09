Fehérvári, egyedülálló kezdeményezés a Nyitott tornatermek program

Ahogy elkezdődött a 2019/2020-as tanév, úgy indult újra útjára a Nyitott tornatermek programsorozat is, mellyel ingyenes sportolási lehetőséget biztosít mindenki számára Székesfehérvár önkormányzata, hétfőtől vasárnapig.

Sokan várták már a nagy napot, hiszen a szünidő alatt nemcsak az iskolák voltak zárva, hanem a tornatermek is. Aki tudta, az a vízparton vagy a hegyekben vészelte át a kritikus időszakot, de tegnap már tornázó hölgyeket irányító gyógytornász utasításai töltötték be a Kossuth Lajos Általános Iskola kisebbik tornatermét.

Az öreghegyi intézményben tartott nyugdíjas torna helyszínén ott volt Östör Annamária képviselő is. Ahogy azt a korábbi években megszokhattuk, az idén is az egészségügyi és sporttanácsnok nyitotta meg a programsorozatot. Azért éppen itt, a Kossuthban, mondta a képviselőnő, mert ez az egyik legjobban kihasznált helyszín, ugyanakkor örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, így most már szinte valamennyi oktatási intézmény tornaterme kihasznált a délutáni, illetve esti órákban. Östör hozzátette, hogy hamarosan a Csalai Közösségi Tér épületében is elindulnak a nyitott tornatermi foglalkozások.

A helyszínen volt Magony Tamás, a program koordinátora is, aki ismertette, hogy milyen gazdag tárház vár a több ezer mozogni, sportolni vágyó fehérvárira. A korábbi évekhez hasonlóan idén is testnevelő tanárok, edzők, gyógytornászok vezetik a foglalkozásokat a Vasvári Pál Általános Iskola kivételével, mert ott év végéig zajlik a terem felújítása.

Kizárólag az iskolai szünetek idején állnak le a huszonnégyféle sportolási lehetőséggel kecsegtető foglalkozások a kijelölt huszonhárom intézményben, melyek között van iskola és művelődési ház is.