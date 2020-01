Fehérvári csapat kapta a legjobb blog díját

A Kárpát-medencei református iskolatörténeti vetélkedőn kiemelkedő eredményt ért el a Talentum Református Általános Iskola csapata.

Január 25-én adták át a „Peregrin – Az elveszett adatok nyomában” című, református iskolatörténeti vetélkedő díjait a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. Az október elejétől november végéig tartó online vetélkedőn közel nyolcszáz diák – összesen 177 csapatot alkotva – vett részt. A csoportokat természetesen mentortanárok is segítették. A versenyzők összességében közel huszonötezer alkalommal léptek be a játék felületére, és összesen 513 ezer válasz ér­kezett a különböző kérdé­sekre.

Az online játékra a Kárpát-medence bármely református iskolájából nevezhettek 7–10. évfolyamos diákok, akik mentoraik segítségével ismerhették meg a református iskolák hagyományait.

A játék története szerint egy véletlen baleset miatt eltűntek a magyar református oktatásról és iskolákról szóló adatok. A felbecsülhetetlen információk visszaszerzésére a gyakorlott online nyomozót, Peregrint kérték fel. Küldetése azonban csak a játékban szereplő csapatok segítségével járhatott sikerrel.

Az izgalmas virtuális utazás során a résztvevők a legjobb nyomozócsapat címének elnyeréséért versengtek. Emellett díjazták a legaktívabb iskolát és mentort is, valamint a legjobb blogot is, ugyanis a játék részeként blogversenyt is hirdettek a szervezők. Ennek keretében a játékosok internetes naplókban tehették közzé a komplexebb feladatok megoldásait, videókkal, cikkekkel, fotókkal kiegészítve. A legjobb blogért járó különdíjat a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola Ábrahám fiai nevű csapata vihette haza. A csapat tagjai: Müller Dávid Tamás, Parall Domonkos Márk, Polgár Illés, Szónok Gergely Csaba és Varga Dániel voltak. A játék során Stampelné Géringer Márta mentorként segítette a fehérvári diákok munkáját.