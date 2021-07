Fehérvár nem tervez a lakói nélkül, várják az észrevételeket a tesztüzem kapcsán

Nagy port kavart a július 17-étől tesztelés alatt álló új menetrend a megyeszékhelyen.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 45 éve működő közösségi közlekedést új alapokra helyezték, július 17-étől pedig már az utazóközönség is tesztelheti az új járatokat. A minél szélesebb körű tapasztalatszerzés érdekében a helyi tömegközlekedést július 17. és 31. között mindenki ingyenesen használhatja. Az első néhány hónap az úgynevezett tesztidőszak, így a városvezetés folyamatosan várja majd az utazók visszajelzéseit, melyek alapján szükség szerint tökéletesíthető a rendszer.

Erre emlékeztet közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere is. Mint megfogalmazta, csak konkrét észrevételekkel tudnak előrehaladni, tehát arra kér mindenkit, hogy ilyeneket fogalmazzon meg! A visszajelzések kiértékelése a tervezők részéről folyamatos, és nagyon számít azokra az Önkormányzat is. Ez döntheti ugyanis el, hogy a régi vagy a megújított hálózatot érdemes majd továbbfejleszteni.

Bejegyzésében háttérinformációkkal is szolgált az új menetrend kapcsán:

„A korábbi hálózat és menetrend 1976 óta működött, kisebb változtatásokkal. Könnyű belátni, mennyire megváltozott a város szerkezete és a forgalom sűrűsége is, hiszen a külső városrészek is népszerű lakóövezetté lettek, valamint ott helyezkednek el a munkavállalók zömének munkahelyet biztosító ipari parkok is. Az autók száma sokszorosára nőtt, ezzel párhuzamosan pedig töredékére csökkent az autóbuszt használók száma. A helyi buszközlekedés évről évre nagyobb veszteséget termelt, hiszen csökkenő, vagy ugyanolyan utasszám mellett kell egyre drágább technikát üzemeltetni, egyre magasabb költségekkel. Nem véletlen, hogy évek óta rengeteg panasz érkezett a régi menetrenddel kapcsolatban, visszatérő témája volt ez a lakossági fórumoknak is. Ebből a helyzetből kiindulva nyilvánvaló, hogy közlekedési, városfejlesztési szempontból és környezetünk védelme érdekében is változtatásokra van szükség a hálózatban, nem elég az új járművek beszerzése. Fontos szempont az is, hogy a hálózatot üzemeltető Volánbusznak jelenleg nincs több sofőrje és autóbusza, a hálózatnak pedig fenntarthatónak is kell lennie, tehát a jelenlegi erőforrásokat kell be- és újraosztanunk.”

A másik nagyon fontos szempont, ami mellett nem mehetünk el, hogy az új hálózat szakmai, külső tervezői sok hónapos adatgyűjtés és rengeteg utasszámlálás után készítették el az új vonalhálózatot és menetrendet. A tesztüzemet azért időzítették a nyárra, hogy a forgalmilag legenyhébb időszakban derüljenek ki a hálózat gyenge pontjai. A tesztidőszak után a tervezők megfogalmazzák a szükséges módosításokat, ekkor pedig ismét az utazóközönséghez fordul az Önkormányzat, hiszen a végső döntést az új vagy a régi hálózatról csak az utazóközönség mondhatja ki – írja a polgármester.

Július 19-én, délelőtt 10 órától a város hivatalos közösségi oldalán létrehoznak egy posztot azzal a céllal, hogy az új menetrend kapcsán megfogalmazhassa az utazóközönség a kritikáit, észrevételeit a hálózat tervezőjével. A következő napokban ezeket áttekinti, és válaszolni fog rájuk, valamint elvégzi a szükséges korrekciókat. Az Önkormányzat erre a célra létrehozott e-mail címén is várja a javaslatokat: [email protected]

