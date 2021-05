Fehérvár ingatlanárai jelentősen megemelkedtek a tavalyi évhez képest

A tavalyi csökkenés után most újra szárnyal az új építésű lakások piaca. A folyamat hátterében elsősorban az áfacsökkentés és az otthonteremtési támogatások állnak az elemzők szerint.

A tavalyi év meglehetősen rossz mérleggel zárt, a lakás­árak szintje és az adásvételek számának szempontjából is. Most, 2021-ben jelentős növekedés állt be, különösen a tavalyi évhez viszonyítva. Több hatás is éri az ingatlanpiacot és nem mind pozitív, mégis több helyen jelentősen emelkedett és jelenleg is nő az ingatlanok ára. Amíg az áfacsökkentés és otthonteremtési támogatások élénkítik a piacot, addig a kivitelezési költségek szinte robbanásszerű emelkedése sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást. Mivel most sokan vágnak bele felújításba, vásárlásba, átalakításba, nemcsak az építőanyagárak emelkedtek jelentős mértékben, hanem a munkadíjak is. Utóbbit tovább növelik az olyan tényezők, mint az állam által szintén támogatott, pályázati pénzből épülő nagyberuházások, valamint a sok helyen tapasztalható szakemberhiány. Mivel az építőipari cégekre a kereslet nagy, ám a létszámuk ehhez képest kevés, így a munkálatokért felszámolt összeg is sokkal magasabb a megszokottnál.

Az új építésű társasházakra van talán a legnagyobb kereslet és természetesen ez az ingatlantípus az, amihez nem kell még jó ideig hozzányúlni, pár apróságtól, esetleg festéstől eltekintve. Ehhez társul még az öt-, illetve csokkal kombinálva a nullszázalékos áfa, valamint az otthonteremtési támogatással vásárlók számára biztosított illetékmentesség. Ahogy az lenni szokott, az áfa csökkentése nem hozta magával az árak csökkentését, így nem nagyon mozdultak el negatív irányba az árak a könnyítést követően sem.

Az ingatlanpiaci forgalom növekszik és vele együtt emelkednek az építési telkek árai is. Emellett aki új lakás építésére adja a fejét, annak számolnia kell a szigorodó energetikai előírásokkal is.

A KSH legfrissebb kimutatásai szerint az építőipar árai épületek esetében 6,9 százalékkal, összességében 3,2 százalékkal növekedtek az előző negyedévhez képest, és a legjózanabb jóslatok szerint is folytatódni fog ez a tendencia, akár 2022-ben is.

Egy másik közlemény szerint Budapesten továbbra is a peremkerületek a legolcsóbbak, szemben a főváros szívéhez közeli területekkel. A XXIII. kerületben a legolcsóbb egy négyzetméter, mert már 600 ezer forinttól megvásárolható. A Duna budai oldalán az I. és II. kerületben körülbelül 1,5 millió, míg a XII. kerületben 1,8 millió forint egy társasházi új lakás átlagos négyzetméterára. Mérvadó adat az is, hogy még a garázsokért is 2–5 milliót kell kifizetni, elhelyezkedésüktől függően.

Szűkebb hazánk, Székesfehérvár, meglehetősen előkelő helyet foglal el a versenyben

Veszprém és Debrecen mellett a legdrágább nagyvárosok közé tartozik. A három településen 700 ezer forint körül alakul egy átlagos új lakás négyzetmétere.

Egy harmadik cég eredményei egybecsengenek a fent taglaltakkal. Hozzátéve, hogy a használt ingatlantípusoknál is nőtt a négyzetméterár az egy évvel ezelőttihez képest, és a megyei jogú városokban az emelkedés üteme erősebb volt a fővárosinál. Az ingatlanközvetítő tanulmánya szerint egy családi ház, illetve egy iker- vagy sorházban lévő ingatlan 18,7 százalékkal kerül többe, mint a pandémia előtt.

A téglalakások emelkedése került a második helyre, a maguk 11,4 százalékos eredményével, míg a panellakások átlagos négyzetméterára 9,3 százalékkal emelkedett a tavalyi árszinthez képest a vidéki városokban.