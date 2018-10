Fehérvár Fényei 2018: Nem kötelező kutyát tartani!

Az állatok világnapjához kötődő fáklyás felvonulás immáron hagyományos és népszerű esemény Székesfehérváron. Rengeteg kutya és kutyás vonult fel a belvárosban szombaton, fantasztikus táncos-fáklyás felvezetéssel.

Kilométer hosszú sorba rendeződve kísérték szombaton este a kutyások a fáklyás táncosokat a Fehérvár Fényei felvonuláson, melynek célja idén is az volt, hogy a szervezők felhívják a figyelmet a bántalmazott, elhagyott állatokra. A Herosz menhely fehérvári vezetője, Krepsz Gyöngyi és a Dog Garden Kutyapanzió kutyatrénere, Győrfi Henriett a Szent István téri indulás előtt emlékeztek meg azokról az állatokról, akikért a fényeket gyújtották: az út szélén kitett, a menhelyekre bedobált, az emberek mellett élő, de elhanyagolt, kínzott kutyákról.

– Emlékeztessenek ezek a fények arra, hogy az állatok, akikért gyújtottuk, sajnos már nem lehetnek köztünk – fogalmazott a menhelyvezető, utalva arra az éves szinten is sok ezer rémisztő esetre, amellyel állatvédő tevékenységük során találkoznak. S közben hozzátette: nem kötelező mindenkinek kutyát tartania!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Október 4-én volt az állatok világnapja, melyhez minden évben kapcsolódik a Fehérvár Fényei rendezvény is. Idén az Országalma mellett ért véget a felvonulás, ahol az addig vitt mécseket szív alakban helyezhették a kőre az állatbarátok. Egy hangos vakkanás vagy harcias összezördülés nélkül zajlott idén is a rendezvény, a gazdikkal érkező kedvencek példamutatóan – persze vérmérséklethez mérten mindegyik más aktivitással – mutatta meg, hogyan is kell viselkedni a belvárosban az ember legjobb barátjának. Ehhez persze jó gazdik is kellettek.