Fás növények ezrei költöznek Fehérvárra

Csütörtökön reggel megkezdte a Városgondnokság a fák és cserjék ültetését a Bakony utcában. Ez a munka része egy nagy folyamatnak, melynek keretében összesen kilencezer növénnyel gazdagodik a megyeszékhely.

Ötven ember dolgozik, bízva abban, hogy időben lezajlik a fásítási program. Ennek egyik jelentős állomása a Bakony utca, hiszen ott egy hatalmas üres terület vált szinte egyik pillanatról a másikra ligetté. A földlabdával ültetett többéves fák eredése novemberben a legesélyesebb, és a munkának is kedvez az enyhe idő, mondta Bozai István városgondnok. Ezen túl a Csapó utcai játszótérnél, a III. Béla király téren, a Rádió lakótelepen és a Petőfi parkban is ültetnek új növényeket. Pár év, és az összes idén nyáron elkészült parkolóban is egyre terebélyesebb lesz az árnyék.

– Egy szezon alatt ennyi növényt még soha nem ültetettek Székesfehérváron – mondta Cser-Palkovics András polgármester. Bár szinte a teljes városgondnokság és a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium számos diákja is a faültetésen dolgozik, akár kétszer ennyi embernek is munkát adna ez a mennyiség, hiszen összesen 617 darab díszfát telepítenek ősszel és kora tavasszal, emellett 7903 tő díszcserjét és 413 örökzöld növényt ültetnek a város több pontján.

Egy előnevelt, nagy körméretű fa esetében tíz évnek kell eltelnie ahhoz, hogy igazi, erős fa benyomását keltse. Az elmúlt években folyamatos volt a faültetés, így a fiatal fehérvári fasorok és az újonnan kialakított ligetek nagyjából öt év múlva mutatják majd meg igazán szépségüket.

A fajta és alak is meghatározza azt, hogy hova mit ültetnek a kertészek a közterületen. A telepítést a város szépítéséért felelős kertészmérnökök komoly tervezési munkálatai előzik meg. Idén ősszel a legtöbb helyre juhar, kőris, tölgy, ostorfa, díszcseresznye, csörgőfa, selyemakác,hárs, szil és éger kerül. Ezek, a már bizonyítottan várostűrő fajták kerülnek ki most a kipusztultak helyére és az üres területekre, hogy zöldebbé tegyék a megyeszékhelyet. Nemcsak szórványosan ültetnek bokrokat, hanem sövényszerűen is, ahol engedi a hely. Az idei faültetési programban teljes fasorcsere is szerepel. Ilyen módon újul meg a Királykút lakónegyed is, ahol a veszélyes, öreg nyárfák helyett várostűrő ostorfák tartanak majd árnyékot.

Az elkészült tervek szerint a Bakony utcában jövőre új játszóteret is kialakítanak a most épülő társasház mellett, ezzel elnyeri az utca a végleges arculatát.