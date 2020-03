Farsangi kolbásztöltő és fánkfesztivált tartottak Mezőszentgyörgyön

Nem is olyan régen, télvíz idején disznóvágások voltak szerte a faluban.

Mára azonban szinte teljesen eltűnt e jeles népszokásunk. Már-már ott tartunk, hogy közösségi programot kell országszerte itt is, ott is életre hívni, hogy a „disznóságok” ne menjenek feledésbe. Mezőszentgyörgyön a szervezők 3 kilogramm húst biztosítottak a jelentkező csapatoknak. Az esemény híre messze szállt, hiszen a hazaiak mellett Lepsényből és Mátyásdombról is érkeztek csapatok: összesen 17 gárda mérkőzött a dicsőségért. A zsűri tisztességgel tette a dolgát: egyrészt kóstolt és véleményezett, másrészt vizsgálta a kolbászok különlegességét (például akadt a felhozatalban bajor gombás kolbász is). Első helyezést ért el Mátyásdomb csapata (a maximális 30 ponttal), megelőzve Madarász Szilárd társaságát (28 pont) és a Hornyák-különítményt (27 pont).

A kolbászok megmérettetése mellett párhuzamosan folyt a farsangi szalagos fánkok kóstolása és zsűrizése.

Rendkívül ínycsiklandó, gusztusos fánkokat neveztek a versenyre. Nyolcan mérették meg magukat a fánksütés tudományában, melyben első lett Sipos Katalin, a második Kiss Károlyné, a harmadik Gyarmati Józsefné fánkja. Az eseményre látogató vendégeket farsangi gombócos káposztával vendégelték meg. A zsűrizett fánkokat természetesen mindenki megkóstolhatta, már akinek jutott, ugyanis nagyon kelendők voltak. A nap folyamán játszóház várta a gyerekeket. Felállítottak egy „békebeli” disznóólat, melyet Madarász Szilárd készített. A kerítésén búzakalász és kukoricacső függött, előtte egy hurkatöltő mutatta magát, míg belül a „három kismalac” túrta a földet. Fő attrakcióként maga a kerítés szolgált, melyen kis kolbászdarabok lógtak. Valóban kolbászból volt még a kerítés is ezen a napon Mezőszentgyörgyön!