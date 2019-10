Az érzés: hazajöttem – Lakossági fórumot tartottak a 7. számú választókerületben élők

Sokan sokat dolgoznak azért, hogy a 7. számú választó­kerületben élők őszintén azt mondhassák: végre haza­jöttem!

Mindezt Farkas László önkormányzati képviselő fogalmazta meg, aki idestova harminc esztendeje dolgozik már a közért – azért, hogy a hely, ahol a közösség tagjai élnek, jó legyen. A városrész lakói büszkék az itt található János vitéz parkra, de igényüket fejezték ki annak karbantartására is. Elhangzott: szeretnék, ha az úgynevezett birkás szökőkút jól működne – kiderült, valóban javítani kell az azt működtető gépeket –, s ha annak környezete rendezett lenne, különös tekintettel a térkövek közötti gyomra. A témához kapcsolódva a Berényi út melletti „tereprendezés” kérdése is felvetődött, amelyre a következő válasz érkezett: bár az utat már átvette az önkormányzat, a növényeket még nem, ezért gondozatlan az aszfalttal szomszédos rész. Miután az átvétel megtörténik, „normális” füvet vetnek el a területen, s rendszeresen gondozzák is azt.

Parkolóhelyekre továbbra is nagy az igény, új helyeket azonban már csak a zöldfelületek rovására lehetne létesíteni. Pontosabban két potenciális helyszín akad még: az egyik a Horog utca 13. szám előtti, a két iparcikkpiac közötti murvás terület. A tervezés elkezdődött, itt egy 66 férőhelyes parkoló kiépítése lehetséges – járdával, világítással, fákkal. A másik a Jancsár utca 29–35.-ig tartó szakaszt érinti, itt 21 új férőhely jöhet létre.

A közbiztonságot tekintve elengedhetetlen a jobb közvilágítás: október 15-ig a Sziget utca hátsó szervizútján valamennyi panelnél kicserélik a kandelábert: a régi búrákat leszedik, és új LED-világítással látják el. Ez jelenleg mintegy húsz kandelábert érint.

Ettől az évtől kezdve a Balatoni út 3–15. szám közötti terület is a városrészhez tartozik. A felújítási tervek hatósági engedélyezés alatt állnak; a jövő egyik nagy kihívása lesz ez az alaphangon 150-200 millió forintot kóstáló beruházás, mely magában foglalja a szakasz felújítását. A lakók elfogadták a terveket.