Farkas János áldozatos munkáját ismerték el a tordasi ünnepi falunapon

Az állami ünneppel egybeeső falunapon ezúttal díszpolgári címet is átadtak.

Változatos műsort kínáltak augusztus 20-a és a falunap apropóján a sportcentrumban. A kenyérszentelésre és az ökumenikus megemlékezésre dél­előtt került sor, délután pedig inkább könnyedebb programok kerültek sorra.

Éger László kulturális menedzser négy óra körül, a rekkenő hőségben, a Bandiera zászlóforgatók bemutatója után Juhász Csaba polgármestert konferálta föl, hogy elmondhassa ünnepi köszöntőjét, valamint átadja a Tordas Díszpolgára kitüntető címet.

A polgármester – miután köszöntötte a két testvértelepülés, Puconci és Bánk küldöttségét – Szent Istvánra emlékezve egyebek mellett elmondta: közös célt, hitet adott az embereknek, s ehhez biztosította a fejlődést is. Első királyunk bölcs ember volt, aki tudta, hogy semmi sem emel föl annyira, mint az alázat – fogalmazott Juhász Csaba, hozzátéve: Imre herceghez intézett intelmei ma is aktuálisak.

A falunapon nem adnak át mindig kitüntetést, ezúttal viszont újabb díszpolgárt köszöntöttek. Juhász Csaba elődjét, Farkas Jánost hívta a színpadra, majd így méltatta a kitüntetettet: Farkas János 1988-tól a rendszerváltásig volt Tordas tanácselnöke, aztán ’89 októberétől négy cikluson át polgármestere. Munkája során azt folytatta, amit az elődök elkezdtek, s a további fejlődéshez is megteremtette az alapokat. Közvetlen, jó kapcsolatot épített ki a lakossággal, az intézményekkel, a civilekkel és a környező településekkel is. A díjazott meghatottan köszönte meg az elismerést, s háláját fejezte ki azoknak is, akikkel korábban együtt dolgozott.