Fánk és táncház Lovasberényben

Farsangi hangulat költözött szombat délután néhány órára a Róna József Művelődési Házba, ahová szalagos fánk sütésére és táncházba hívták a lovasberényi gyerekeket.

A fánk (legyen az szalagos, csöröge- vagy forgács-) a farsang egyik jelképe, elmaradhatatlan sütemény az év ezen részében. Ám manapság már nem mindenkinek megy fejből a recept, sőt a sütés apró praktikáit sem mindenki ismeri. Ezért gondolta úgy a művelődési ház vezetője néhány éve, hogy összeköti a kellemest a hasznossal és olyan délutánt szervez a gyerekeknek és a szüleiknek, ahol a fánksütés az egyik program.

Ahogy azt Horváthné Elbert Mária, a művelődési ház vezetője elmondta, a rendezvény azóta is minden évben nagy népszerűségnek örvend. És valóban: a meghirdetett időpont után nem sokkal egyre több ovis és kisiskolás érkezett. A lányok egy része nagy hévvel vetette bele magát az első adag kelt tészta szaggatásába. A második adag addig letakarva várakozott a később érkező, vállalkozó gyerekekre, volt ugyanis olyan, aki inkább színes papírkalapot és maszkot készített először és utána ment a konyhába. A harmadik adag tésztát aztán együtt dagaszthatták be mindazok, akiket a fánk készítésének titkai is érdekeltek. A tésztába ezúttal a gyerekek miatt nem került rum és mazsola sem, de ez egyáltalán nem rontott a kisült, porcukorral meghintett édesség élvezeti értékén. A kézműveskedés és a fánksütés után következett a táncház, amiben szintén nagy örömmel vettek részt a gyerekek.